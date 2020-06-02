Берегите лес! Соблюдайте меры пожарной безопасности при нахождении в лесу

С наступлением весенне-летнего периода значительно возрастает опасность возникновения лесных пожаров. Более 90% лесных пожаров происходит вблизи населенных пунктов, дорог и производства различных работ в лесу. Вследствие неосторожных либо умышленных действий людей возникает 88-98% лесных пожаров.

При посещении лесов категорически запрещается:

— бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки;

— разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в непосредственной близости от созревших сельхозкультур;

— оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, пропитанные маслом или бензином, стеклянную тару и посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность;

— выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;

— поджигать камыш;

— разводить костёр с помощью легковоспламеняющихся жидкостей или в ветреную погоду;

— оставлять костёр без присмотра или не потушенным при покидании стоянки.

Если в конкретной местности введён особый противопожарный режим, категорически запрещается посещение лесов до его отмены.

Чтобы надежно затушить костер, необходимо:

— покидая привал, тщательно залейте костер водой. Воду можно принести пластиковыми пакетами, банками и т.п. Затем разворошите его, залейте еще раз, пока он не перестанет парить;

— надо хорошо перемешать костер лопатой (если у вас нет лопаты, можно использовать топор, заостренную сырую палку, и т.п.). Не забудьте сдвинуть все камни, крупные головешки, обгоревшие остатки бревен — под ними могут быть угли — и залить их дополнительно водой. Особо позаботьтесь о том, чтобы залить водой периферийную часть кострища;

— ощупайте угли и пепел — они должны быть холодными;

Костер в лесу надо тушить в любом случае, даже в сырую погоду и в дождь, чтобы быть твердо уверенным, что огонь не затаился в подстилке, в каком-нибудь кусочке древесины или в сухой гнилушке.

Такие действия должны превратиться в привычку — нужно точно знать, что вами сделано всё во избежание загорания. Если вы почувствовали запах дыма: — определите, что и где горит; — при небольшом пожаре заливайте огонь водой или засыпайте его землей; — не давайте огню перекинуться на деревья; — не уходите, пока не убедитесь, что огонь потушен; — если вы не справляетесь, звоните по телефону «01», а сами отходите в безопасное место; — выходите из леса только вдоль фронта огня, не обгоняйте лесной пожар.