Книга памяти блокадного Ленинграда

Проект Книга памяти блокадного Ленинграда объединяет большинство имеющихся источников информации о судьбах жителей блокадного города и его защитниках в одну точку доступа. В настоящее время собрано:

более 6,5 миллионов ссылок на документы о жителях Ленинграда и Ленинградской области, воевавших с гитлеровцами в рядах Красной Армии и народного ополчения, в том числе более 2 миллионов записей с информацией о награждениях;

около полумиллиона записей из именных списков воинских частей, оборонявших блокадный Ленинград;

сведения об эвакуации на более 800 тысяч человек, около миллиона ссылок на Книги Памяти Ленинграда о погибших, умерших или переживших блокаду мирных граждан.

около 500 тысяч записей и документов из других источников.

Общий объем банка данных насчитывает около 9 миллионов записей и ссылок на документы об уроженцах, жителях и защитниках Ленинграда.

«Книга памяти блокадного Ленинграда» — это интернет-портал, который будет наполняться данными и архивными документами обо всех защитниках города, — простых жителях и тех, кто защищал и освобождал город с оружием в руках. Площадка является интерактивной и предусматривает для пользователей возможность самостоятельного наполнения портала личными документами для уточнения судеб участников ВОВ. Работу по поиску и предоставлению информации об эвакуированных ведут архивы Челябинской, Ярославской, Тверской, Новосибирской области.

Проект «Книга памяти блокадного Ленинграда» выполняется «Фондом поддержки национальных проектов», поддержан поручением Президента РФ Пр-433, п.4, от 04.03.2020г.

Второй этап проекта предусматривает сведение всех данных в привязке к адресу проживания ленинградца. Судьбу участников войны в период осады города пользователи смогут проследить, воспользовавшись интерактивной картой портала. В пилотной версии проекта на сайте размещена вся имеющаяся информация о ленинградцах, проживавших по адресу Басков переулок, дом 12, в финальной же версии на карте появится каждый дом блокадного Ленинграда с возможностью восстановить судьбу каждого его жителя. Информация примерно о 2 млн. персоналий, полученная из различных баз данных и соотнесенная для уточнения и пополнения с архивными сведениями из книг регистраций ЗАГСов, документов из паспортных столов, военкоматов, картотек награждений жителей города, будет структурирована и систематизирована по топографической привязке к месту жительства. Пользователь сможет выбрать улицу, дом, номер квартиры, после чего система предложит ему список людей, проживавших по выбранному адресу, и все имеющиеся документы о каждом из них. Таким образом, можно будет узнать, был ли ленинградец эвакуирован, куда именно, где был захоронен. Помимо поиска по месту жительства и геоинформационного сервиса будет доступен интеллектуальный поиск по ФИО и другим параметрам.

Установление и увековечивание судеб каждого участника обороны Ленинграда, каждого жителя осажденного города, боровшегося за освобождение — это возможность еще раз вспомнить героев войны, отдать дань их отваге и мужеству и передать поколениям максимально полные сведения об исторически значимых событиях и соотечественниках, защищавших Родину. Наличие поименной базы данных блокадников позволит устанавливать на зданиях Санкт-Петербурга мемориальные доски с именами горожан и военнослужащих, проживавших здесь в период 1941 — 1945 гг.

Некоммерческая организация «Фонд поддержки национальных проектов» осуществляет деятельность по развитию, поддержке и популяризации военно-исторических инициатив. Главной целью Фонда является противодействие фальсификации истории России и историческое образование, содействие в восстановлении, сохранении архивных документов периода военных конфликтов, установление и увековечивание личностей участников войн, а также реализация на территории страны информационно-образовательных проектов.

Подробнее — на сайте http://blockade.spb.ru/