Министр труда и соцразвития Дагестана Изумруд Мугутдинова рассказала о мерах соцподдержки семей имеющих детей

Распространение коронавирусной инфекции, усугубило положение социально-незащищенной категории граждан, особенно это коснулось семей с детьми и граждан потерявших работу. Сегодня, в Международный день защиты детей, мне хотелось бы дать разъяснения по мерам социальной поддержки семей с детьми.

Президентом Страны принята большая государственная программа социальной̆ поддержки населения в период пандемии коронавируса, особенное внимание уделено семьям с детьми, и главная наша задача сегодня рассказать, кому и в каком объеме предусмотрены все эти выплаты.

Итак, с 20 мая текущего года, жители республики, чей доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения составляющего 10 043 рубля, начали активно подавать заявления по назначению ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, на Едином Портале «Госуслуги». На 10 утра 1 июня количество граждан обратившихся за этой выплатой составляет 32 464 человек.

Отмечу, что размер ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет в 2020 году в нашей республике составит 5059,50 рубля. В случае обращения за указанной выплатой до 31 декабря 2020 года, она назначается с 1 января 2020 года, но не ранее достижения ребенком возраста 3 лет. То есть, каждая семья, в которой есть ребенок указанного возраста, получит единовременно 25 297 рублей 50 копеек и далее ежемесячно по 5 059 рублей.

Еще одна мера социальной поддержки предусмотрена для семей с несовершеннолетними детьми, где один или оба родителя лишились работы после 1 марта и признаны безработными. На каждого ребенка из такой семьи, с 15 апреля 2020 года производится доплата по 3 тыс. рублей̆ одному из родителей̆.

Также, в 2 раза увеличился размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан, с 3 375 рублей до 6 751 рубля.

Еще одна мера поддержки - выплата для семей̆ с детьми до 3 лет в размере 5000 рублей̆ в течение 3 месяцев (апрель, май, июнь).

И, наконец, одна из самых существенных мер поддержки — разовая выплата в 10 000 рублей, на которую могут претендовать родители детей от 3 до 16 лет. Данная выплата производится отделением ПФР по РД онлайн на портале «Госуслуги».