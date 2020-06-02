Военные строители приступили к возведению стен новых медцентров в Дагестане

Военные строители приступили к возведению стен трех новых многофункциональных медицинских центров в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте в Республике Дагестан. Рабочие приступили к монтажу металлоконструкций, кирпичной кладке цоколя и внутренних перегородок зданий.

Медцентры в республике будут построены по типовым проектам Минобороны России, которые уже успешно реализованы в рамках выполнения государственной задачи по строительству 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны. Работы ведутся в круглосуточном режиме, на сегодняшний день в них задействовано уже свыше одной тысячи человек и более 110 единиц специальной техники.

Строительство многофункциональных медцентров на юге, севере и в центральной части Дагестана позволит создать распределенную систему медицинского обеспечения для оказания высококвалифицированной помощи населению региона