ЗАМАНА - Военные строители заложили фундамент на площадках трех госпиталей в Дагестане

Военные строители заложили фундамент на площадках трех госпиталей в Дагестане

Автор
02 июня, 2020. Вторник 13:30
Военные строители заложили фундамент на площадках трех госпиталей в Дагестане

Строительство многофункциональных медцентров на юге, севере и в центральной части Дагестана позволит создать распределенную систему медицинского обеспечения для оказания высококвалифицированной помощи населению региона. 

Военные строители заложили фундамент на площадках трех госпиталей в Дагестане
Информация

На площадках строительства многофункциональных медицинских центров в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте Республики Дагестан завершена заливка фундаментных плит. В ходе бетонных работ на всех трех объектах было использованы более 8 тысяч кубических метров цементного раствора.

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к кирпичной кладке цоколя и внутренних перегородок будущих строений, а также монтажу металлоконструкций. Всего предстоит смонтировать около одной тысячи тонн металлоконструкций.

Работы на строительных площадках ведутся в круглосуточном режиме, постоянно наращиваются темпы строительства и численность рабочих. На сегодняшний день задействовано уже свыше одной тысячи человек и более 100 единиц специальной техники.

Медицинские центры в республике будут построены по типовым проектам Минобороны России, которые уже успешно реализованы в рамках выполнения государственной задачи по строительству 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top