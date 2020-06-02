Военные строители заложили фундамент на площадках трех госпиталей в Дагестане

Строительство многофункциональных медцентров на юге, севере и в центральной части Дагестана позволит создать распределенную систему медицинского обеспечения для оказания высококвалифицированной помощи населению региона.

На площадках строительства многофункциональных медицинских центров в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте Республики Дагестан завершена заливка фундаментных плит. В ходе бетонных работ на всех трех объектах было использованы более 8 тысяч кубических метров цементного раствора.

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к кирпичной кладке цоколя и внутренних перегородок будущих строений, а также монтажу металлоконструкций. Всего предстоит смонтировать около одной тысячи тонн металлоконструкций.

Работы на строительных площадках ведутся в круглосуточном режиме, постоянно наращиваются темпы строительства и численность рабочих. На сегодняшний день задействовано уже свыше одной тысячи человек и более 100 единиц специальной техники.

Медицинские центры в республике будут построены по типовым проектам Минобороны России, которые уже успешно реализованы в рамках выполнения государственной задачи по строительству 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны.