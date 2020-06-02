Правительство РД расширило перечень медицинских работников, получающих стимулирующие выплаты

В соответствии с решением Правительства Республики Дагестан расширен список работников медицинских организаций подведомственных Минздраву Дагестана и их структурных подразделений, работающих с повышенной нагрузкой на период с 1 апреля по 30 июня 2020 г. Так, в соответствии с изменениями, внесёнными в постановление, дополнительно выплаты стимулирующего характера предусматриваются следующим категориям работников медорганизаций: - медицинскому персоналу и водителям экипажей машин скорой медицинской помощи станций (отделений) скорой медицинской помощи, задействованным в оказании медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями; - врачам-эпидемиологам, помощникам врачей-эпидемиологов; - медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь больным с внебольничными пневмониями, на которых не распространяется право на получение стимулирующих выплат за счет средств федерального бюджета; - медицинским работникам государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Республиканский диагностический центр» государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Диагностический центр г. Махачкалы», задействованным в оказании услуг по лабораторно-диагностическим исследованиям гражданам, зараженным новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, дополнительные выплаты получат: - по 40 тысяч рублей в месяц - врачи и специалисты с высшим немедицинским образованием (за исключением врачей и специалистов высшим немедицинским образованием учреждений (подразделений), оказывающие первичную медико-санитарную помощь); - по 30 тысяч рублей в месяц - средний медицинский персонал (за исключением среднего медицинского персонала учреждений (подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь); - по 20 тысяч рублей в месяц - младший медицинский персонал и иные работники за исключением младшего медицинского персонала учреждений (подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь); - по 20 тысяч рублей в месяц - врачи, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также специалисты с высшим медицинским и немедицинским образованием, обеспечивающие условия для ее оказания; - по 10 тысяч рублей в месяц - средний медицинский персонал, оказывающий первичную медико-санитарную помощь и обеспечивающий условия для ее оказания, а также младший медицинский персонал и иной персонал, обеспечивающий условия для оказания первичной медико-санитарной помощи.