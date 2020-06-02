Более 1,5 тонн овощей и фруктов в знак благодарности передали местные жители военным врачам в с. Ботлих
- Автор Габи
- 02 июня, 2020. Вторник 11:29
В Дагестане ситуация с коронавирусной инфекцией пока остаётся сложной. Для лечения больных там оказывают помощь военные в двух полевых госпиталях. В круглосуточном режиме строится ещё три, уже постоянных в городах: Хасавюрт, Каспийск и Дербент.
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