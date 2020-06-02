– общероссийского исполнения гимна России и концертов во дворах #МыРоссия,
– распространения лент в цветах российского триколора,
– Всероссийской акции «Окна России», посвященной Дню России,
– Всероссийской акции «Добро в России»,
– челленджа #РусскиеРифмы,
– Международной акции «#Russia1Love»,
– танцевального флешмоба «RussianDance», приуроченного ко Дню России,
– Международной акции «Россия Помогает»,
– стрит-арт проекта о выдающихся деятелях культуры России, приуроченного ко Дню России,
– проекта «Гражданский экзамен», приуроченного ко Дню России,
– недели «Познавай Россию!» в сообществе «Большая перемена».