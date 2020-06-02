ЗАМАНА - Об освещении мероприятий в рамках празднования 12 июня 2020 года Дня России

Об освещении мероприятий в рамках празднования 12 июня 2020 года Дня России

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02 июня, 2020. Вторник 11:23
Об освещении мероприятий в рамках празднования 12 июня 2020 года Дня России

В рамках празднования 12 июня 2020 года Дня России во всех субъектах Российской Федерации запланировано проведение:

Об освещении мероприятий в рамках празднования 12 июня 2020 года Дня России
Информация

– общероссийского исполнения гимна России и концертов во дворах #МыРоссия,

– распространения лент в цветах российского триколора,

– Всероссийской акции «Окна России», посвященной Дню России,

– Всероссийской акции «Добро в России»,

– челленджа #РусскиеРифмы,

– Международной акции «#Russia1Love»,

– танцевального флешмоба «RussianDance», приуроченного ко Дню России,

– Международной акции «Россия Помогает»,

– стрит-арт проекта о выдающихся деятелях культуры России, приуроченного ко Дню России,

– проекта «Гражданский экзамен», приуроченного ко Дню России,

– недели «Познавай Россию!» в сообществе «Большая перемена».

 

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Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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