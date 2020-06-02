Нажмутдин Абдулжамалов: «Приятно, что высокой государственной наградой отмечена семья из села Первомайское»

Напомним, многодетная семья Курбановых из села Первомайское Каякентского района удостоена ордена «Родительская слава». Соответствующий документ глава государства подписал 25 мая.

Сегодня в рамках онлайн-встречи с Уполномоченным по правам ребенка РФ Анной Кузнецовой и несколькими российскими семьями Президент Владимир Путин пообщался с дагестанской семьей. В беседе с ними Путин заверил, что республике будет оказана вся необходимая помощь. «Я уверен, что все будет хорошо, даже не сомневаюсь. И во всем Дагестане все будет нормально, все восстановится», - заявил Президент, добавив при этом, что в настоящее время делается все необходимое, чтобы ситуация в республике «выровнялась, как и в других субъектах».

Глава государства поинтересовался у родителей многодетной семьи, как обстоят дела у них в районе. «Очень тяжело, но мы стараемся не выходить, так как здоровье детей для нас самое главное», — ответила Сапият Курбанова и поблагодарила Владимира Путина за помощь республике.

По словам Абдулжамалова, в настоящее время в стране очень многое делается для поддержки семей с детьми, причем не только многодетных, но и тех, в которых один или два ребенка. «Приятно видеть такое уважительное отношение к труду родителей, к их неустанной заботе о подрастающем поколении. Здоровые, умные, крепкие дети – это, безусловно, залог будущего здорового общества», - подчеркнул он.

Также главврач рассказал о том, как сегодня в районе обстоят дела с пандемией. «В ходе встречи Президент задал вопрос о том, как сейчас у нас обстоят дела в части борьбы с коронавирусом. Отмечу, что ситуация у нас под полным контролем. Всего в настоящее время в медицинских учреждениях находятся 84 человек. Медицинский персонал и пациенты полностью обеспечены всем необходимым», - отметил Абдулжамалов.