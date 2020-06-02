ЗАМАНА - Нажмутдин Абдулжамалов: «Приятно, что высокой государственной наградой отмечена семья из села Первомайское»

Нажмутдин Абдулжамалов: «Приятно, что высокой государственной наградой отмечена семья из села Первомайское»

Автор
02 июня, 2020. Вторник 11:05
Нажмутдин Абдулжамалов: «Приятно, что высокой государственной наградой отмечена семья из села Первомайское»

И.о.главного врача Каякентской ЦРБ Нажмутдин Абдулжамалов отметил, что жителям Каякентского района очень приятно, что семья из села Первомайское отмечена такой высокой государственной наградой.

Нажмутдин Абдулжамалов: «Приятно, что высокой государственной наградой отмечена семья из села Первомайское»
Информация

Напомним, многодетная семья Курбановых из села Первомайское Каякентского района удостоена ордена «Родительская слава». Соответствующий документ глава государства подписал 25 мая.

Сегодня в рамках онлайн-встречи с Уполномоченным по правам ребенка РФ Анной Кузнецовой и несколькими российскими семьями Президент Владимир Путин пообщался с дагестанской семьей. В беседе с ними Путин заверил, что республике будет оказана вся необходимая помощь. «Я уверен, что все будет хорошо, даже не сомневаюсь. И во всем Дагестане все будет нормально, все восстановится», - заявил Президент, добавив при этом, что в настоящее время делается все необходимое, чтобы ситуация в республике «выровнялась, как и в других субъектах».

Глава государства поинтересовался у родителей многодетной семьи, как обстоят дела у них в районе. «Очень тяжело, но мы стараемся не выходить, так как здоровье детей для нас самое главное», — ответила Сапият Курбанова и поблагодарила Владимира Путина за помощь республике.

По словам Абдулжамалова, в настоящее время в стране очень многое делается для поддержки семей с детьми, причем не только многодетных, но и тех, в которых один или два ребенка. «Приятно видеть такое уважительное отношение к труду родителей, к их неустанной заботе о подрастающем поколении.  Здоровые, умные, крепкие дети – это, безусловно,  залог будущего здорового общества», - подчеркнул он.

Также главврач рассказал о том, как сегодня в районе обстоят дела с пандемией. «В ходе встречи Президент задал вопрос о том, как сейчас у нас обстоят дела в части борьбы с коронавирусом.  Отмечу, что ситуация у нас под полным контролем. Всего в настоящее время в медицинских учреждениях находятся 84 человек. Медицинский персонал и пациенты полностью обеспечены всем необходимым», - отметил Абдулжамалов.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top