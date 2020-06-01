ЗАМАНА - Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане

Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане

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01 июня, 2020. Понедельник 16:41
Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Правительство России сделает все возможное для улучшения эпидемиологической обстановки в Дагестане, сообщил в понедельник лидер РФ Владимир Путин.
Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
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"Я уверен, что все будет хорошо, даже не сомневаюсь, 100%. И во всем Дагестане все будет нормально, все восстановится. Как я уже говорил, напрямую общаясь с руководством республики, мы все сделаем, чтобы ситуация в Дагестане выровнялась, как и в других субъектах, где пока есть еще проблемы", - сказал Путин в ходе онлайн-встречи с детским омбудсменом Анной Кузнецовой и семьями, награжденными орденом "Родительской славы".

 

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