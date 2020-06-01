Мэр Махачкалы Салман Дадаев написал в своем аккаунте Instagram, что в Махачкале продолжает действовать режим самоизоляции. Он сообщил, что такое решение обусловлено рядом серьезных причин.

Накануне Салман Дадаев провёл консультации с главврачами основных махачкалинских больниц, задействованных в борьбе с коронавирусом, а также посетил ГКБ - №1.

В сложившейся ситуации рекомендации главного санитарного врача, а также мнение руководителей перепрофилированных медучреждений, являются основополагающими. По словам градоначальника, на данном этапе наблюдается снижение количества заболевших, но этого ещё недостаточно для снятия ограничительных мер.

Главврач ГКБ №1 Хаджимурад Малаев отметил, что для послабления ограничений необходимо освободить 50 % коечного фонда, а сейчас занято ещё 60-65 %. Наблюдение за ситуацией буде продолжено, все действия будут скоординированы с Роспотребнадзором и руководителями больниц.

Мэр отметил, что в случае сохранения положительных тенденций, планируется перейти к поэтапному снятию ограничений. Для закрепления положительных результатов столичные больницы и поликлиники были обеспечены средствами индивидуальной защиты.