В Махачкале сохраняются ограничительные меры
- Автор Мадина
- 01 июня, 2020. Понедельник 16:26
Мэр Махачкалы Салман Дадаев написал в своем аккаунте Instagram, что в Махачкале продолжает действовать режим самоизоляции. Он сообщил, что такое решение обусловлено рядом серьезных причин.
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Мы вынуждены сохранить ограничительные меры на территории города до существенного улучшения эпидемиологической обстановки. Такое решение обусловлено рядом причин. Накануне прошло совещание в формате ВКС, где были обсуждены эти вопросы. После него я провёл консультации главными врачами основных махачкалинских больниц, задействованных в борьбе с коронавирусом, а также посетил Городскую клиническую больницу №1. Рекомендации главного санитарного врача, а также мнение руководителей лечебных учреждений, работающих с больными коронавирусом, являются основополагающими в данном случае. На данном этапе мы наблюдаем снижение количества заболевших, но его ещё недостаточно для снятия ограничительных мер. Как рассказал главный врач ГКБ №1 Хаджимурад Малаев, для послабления ограничений необходимо освободить 50 процентов коечного фонда. На данном этапе занято ещё 60-65 процентов. В ближайшие дни мы будем наблюдать за ситуацией и координировать действия с Роспотребнадзором и руководителями медучреждений. При сохранении положительных тенденций планируем перейти к поэтапному снятию ограничений. Для закрепления положительных результатов мы обеспечили городские больницы и поликлиники средствами индивидуальной защиты, что также должно уменьшить количество заболевших. Я хочу призвать вас проявить ещё немного терпения. Я знаю, что вы устали, но мы, прежде всего, должны думать о вашей безопасности. От того, насколько ответственно каждый отнесётся к соблюдению режима самоизоляции, напрямую зависит переход к снятию ограничений. #мэрмахачкалы #стопкоронавирус05 @gkb.mkala
Накануне Салман Дадаев провёл консультации с главврачами основных махачкалинских больниц, задействованных в борьбе с коронавирусом, а также посетил ГКБ - №1.
В сложившейся ситуации рекомендации главного санитарного врача, а также мнение руководителей перепрофилированных медучреждений, являются основополагающими. По словам градоначальника, на данном этапе наблюдается снижение количества заболевших, но этого ещё недостаточно для снятия ограничительных мер.
Главврач ГКБ №1 Хаджимурад Малаев отметил, что для послабления ограничений необходимо освободить 50 % коечного фонда, а сейчас занято ещё 60-65 %. Наблюдение за ситуацией буде продолжено, все действия будут скоординированы с Роспотребнадзором и руководителями больниц.
Мэр отметил, что в случае сохранения положительных тенденций, планируется перейти к поэтапному снятию ограничений. Для закрепления положительных результатов столичные больницы и поликлиники были обеспечены средствами индивидуальной защиты.
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