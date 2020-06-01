ЗАМАНА - Газета "Нур" провела благотворительную акцию на сумму более 200 тысяч рублей

Газета "Нур" провела благотворительную акцию на сумму более 200 тысяч рублей

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01 июня, 2020. Понедельник 16:19
Газета &quot;Нур&quot; провела благотворительную акцию на сумму более 200 тысяч рублей

Около 2,5 тысяч одноразовых и многоразовых защитных масок за эти выходные были бесплатно розданы в Махачкале, а также в прикутанных хозяйствах Рутульского района, расположенных в Бабаюртовской зоне отгонного животноводства, сотрудниками республиканской газеты " Нур".

Газета "Нур" провела благотворительную акцию на сумму более 200 тысяч рублей
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В Махачкале 600 масок были переданы участникам благотворительной акции, организованной Цахурской национально-культурной автономией (ЦНКА), которая оказывает продуктовую помощь 100 малоимущим цахурским семьям. А около 400 масок сотрудники газеты бесплатно раздали жителям пригородных поселков столицы Дагестана.  1,5 тысяч масок главным редактором газеты "Нур" Байрамом Абдуллаевым сегодня были переданы фельдшерско-акушерским пунктам (ФАП) населенных пунктов в Бабаюртовской зоне и розданы жителям этих сел. Еще 1000 штук в ближайшее время будут переданы в медучреждения Рутульского района.
В общей сложности, сказал Абдуллаев, будет роздано около 4 тысяч масок, которые были бесплатно переданы редакции нашим земляком, генеральным директором мебельной фабрики "Майя" Абуталибом Мурадовым из Челябинска. Он также отметил, что на прошлой неделе медицинским организациям в Рутульском районе и в Бабаюртовской зоне отгонного животноводства были переданы медикаменты на сумму около 80 тысяч рублей и оказана продуктовая помощь малоимущим жителям на сумму около 30 тысяч рублей. Средства на эти цели были собраны в ходе благотворительной акции, организованной газетой " Нур" совместно с фондом "Инсан" по Рутульскому району.

"Если посчитать в денежном выражении, то помощь была оказана на сумму более 200 тысяч рублей. Хочу выразить благодарность всем, кто откликнулся на наш призыв и пожертвовал свои средства на поддержку медучреждений и малоимущих семей Цахурской долины. Надеюсь, что это не разовая акция и  мы и дальше будем проводить такие нужные мероприятия, если будет поддержка со стороны наших предпринимателей, а также обеспеченных граждан", - отметил главный редактор газеты "Нур" Б. Абдуллаев.

 

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