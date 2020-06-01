О порядке технологического присоединения к электрическим сетям, размещенные сайте АО «Дагестанская сетевая компания»

Подать заявку в электронном виде на технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт к электрическим сетям с уровнем напряжения до 20 кВ возможно для зарегистрированных пользователей сервиса «Личный кабинет потребителя» на Портале электросетевых услуг Группы компаний «Россети» (www.портал-тп.рф).