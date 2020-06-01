С помощью Портала электросетевых услуг Вы сможете:
- произвести расчет необходимой мощности подключаемых устройств;
- найти точку подключения на интерактивной карте;
- произвести расчет стоимости услуг;
- отслеживать информацию о ходе рассмотрения поданных заявок;
- оценить качество и доступность технологического присоединения к электрическим сетям.
- направить вопрос или обращение в адрес ПАО «МРСК Северного Кавказа».
Для прохождения процедуры регистрации в «Личном кабинете потребителя» и начала работы с Порталом электросетевых услуг нажмите здесь.