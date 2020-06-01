ЗАМАНА - О порядке технологического присоединения к электрическим сетям, размещенные сайте АО «Дагестанская сетевая компания»

О порядке технологического присоединения к электрическим сетям, размещенные сайте АО «Дагестанская сетевая компания»

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01 июня, 2020. Понедельник 15:00
О порядке технологического присоединения к электрическим сетям, размещенные сайте АО «Дагестанская сетевая компания»

Подать заявку в электронном виде на технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт к электрическим сетям с уровнем напряжения до 20 кВ возможно для зарегистрированных пользователей сервиса «Личный кабинет потребителя» на Портале электросетевых услуг Группы компаний «Россети» (www.портал-тп.рф).

О порядке технологического присоединения к электрическим сетям, размещенные сайте АО «Дагестанская сетевая компания»
Информация

С помощью Портала электросетевых услуг Вы сможете:

- произвести расчет необходимой мощности подключаемых устройств;

- найти точку подключения на интерактивной карте;

- произвести расчет стоимости услуг;

- отслеживать информацию о ходе рассмотрения поданных заявок;

- оценить качество и доступность технологического присоединения к электрическим сетям.

- направить вопрос или обращение в адрес ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Для прохождения процедуры регистрации в «Личном кабинете потребителя» и начала работы с Порталом электросетевых услуг нажмите здесь.

 

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