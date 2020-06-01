В Дагестане отметят День защиты детей в режиме онлайн

- Наши учреждения культуры и организации подготовили для юных дагестанцев и их родителей много интересных мероприятий, которые пройдут в режиме онлайн.

Не выходя из дома можно будет посмотреть спектакли, концерты творческих коллективов, поучаствовать в фестивалях, мастер-классах, поэтических чтениях. – Как возникла идея отметить такой важный праздник и перейти на прямые трансляции? - Мы оперативно перешли в онлайн-формат, накопили достаточно богатый опыт за время режима ограничительных мер.

Некоторые из учреждений культуры , например музеи, вели онлайн-трансляции с выставок и проводили виртуальные экскурсии задолго до начала пандемии.

Так, Национальный проект "Культура", включающий , в том числе, и цифровизацию, связан с работой виртуальных залов и гидами по музейным экспозициям.

Уже на протяжении двух месяцев театральные коллективы, концертные организации, музеи, библиотеки активно творят, перейдя из офлайна в онлайн режим.

На информационных ресурсах своих учреждений в прямом эфире и в записи они размещают виртуальные туры, творческие марафоны, литературные чтения.

Мы скучаем по нашему зрителю и стараемся не терять с ним обратную связь. - Какие мероприятия нас ждут в онлайн режиме в День защиты детей? - 1 июня пройдёт Республиканский фестиваль детского художественного творчества «Маленькие горцы», который ежегодно организовывает Республиканский дом народного творчества ко Дню защиты детей. Фестиваль объединит творческие коллективы со всего Дагестана. Увидеть его трансляцию можно будет перейдя по ссылке

https://www.youtube.com/channel/UCsEoLevEzZfFOsjhInI0cZg

В этот же день пройдет мастер-класс «Роспись по стеклу - лабиринт из шелка и золота», подготовленный Дербентским историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником. https://www.youtube.com/channel/UCqFPHiL-LXIxML5rbpzcTRg

Кроме того, практически все республиканские театры будут транслировать детские спектакли-сказки.

Дагосфилармония ознакомит юных любителей классической музыки с Кантатой «Бармалей» на стихи Корнея Чуковского и музыку Евгения Магалифа.

Республиканская специальная библиотека для слепых организовала, ко Дню защиты детей, детские поэтические чтения, а Нацбиблиотека им. Р.Гамзатова подготовила выставку "Рисуют наши дети". Вернисаж выставки детского рисунка можно будет увидеть и в Дагестанском музее изобразительных искусств им. П.С.Гамзатовой.

«Лезгинка» порадует детишек показом финала Международного конкурса «Folk World Vision» «Вспоминая Сочи», в котором участвовали и победили танцоры из Школы-студии ансамбля «Лезгинка».

И ,конечно, не забываем про Театр кукол, который ждёт 1 июня юных зрителей на презентации проекта «Приглашаем в сказку!».

Анонс всех мероприятий и ссылки на них будут опубликованы на сайте Министерства культуры РД.Отмечу, что в афише расписаны трансляции не только на День защиты детей, но и на весь июнь. – Это сопоставимо с реальным праздником, ведь День защиты детей ждут и дети, и взрослые. Каждый год он проходил у нас в республике очень масштабно на нескольких площадках городов и районов Дагестана. - Конечно, это никогда не заменит живого общения, одухотворенной атмосферы театра, музея, концертной площадки. Сегодня - это вынужденная мера и хороший опыт для нас. К сожалению в связи с режимом повышенной готовности, мы увидели и некоторые положительные тенденции. Если концерты, спектакли, другие масштабные культурные мероприятия в основном могли посетить городские дети, то теперь они стали доступны для каждого ребенка во всех самых отдаленных уголках республики. Этот опыт мы возьмем на вооружение и по окончании ограничительных мер. – Значит, праздник придет в каждый дом к детям и к взрослым! - Я приглашаю всех в наш , пока, цифровой мир за культурными впечатлениями.

Сегодня культура выполняет важную терапевтическую социальную миссию и наши деятели культуры постараются сделать все, чтобы в День защиты детей праздник вошел в каждый дом. – Разрешите пожелать Вам удачи в реализации этой замечательной идеи. Будем 1 июня смотреть трансляции праздника!