На севере Дагестана успешно реализуется инвестиционный проект по строительству убойного пункта

Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, работа в аграрном секторе Дагестана проходит в плановом режиме. В аналогичном режиме реализуются и все инвестиционные проекты в сфере АПК. Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Эмин Шайхгасанов.

Сегодня, 30 мая, он ознакомился с ходом реализации инвестиционного проекта СПоК «Эльдар» на севере Дагестана. На территории поселка Восточно-Сухокумск предусмотрено строительство убойного пункта мощностью 50 голов КРС и 500 голов МРС в смену.

Как рассказал собеседник, инвестиционным проектом СПоК «Эльдар» предусмотрено строительство убойного пункта, оснащённого соответствующим технологическим оборудованием для забоя скота, а также специализированного автотранспорта. Сметная стоимость инвестпроекта составляет 50 млн рублей, из них 30 млн рублей – это средства гранта, выделенного по линии Минсельхозпрода РД на развитие материально-технологической базы данного сельхозпотребкооператива.

«Работа по реализации инвестпроекта проходит по намеченному графику, его завершение запланировано на конец 2020 года. На сегодняшний день завершено строительство производственного объекта. В ближайшие дни приступят к монтажу технологического оборудования по забою скота. Заключен договор на поставку холодильного оборудования, авансовый платеж уже осуществлён. Приобретен автомобиль КамАЗ с автоприцепом. Также членами СПоКа рассматриваются коммерческие предложения на поставку авторефрижератора с холодильной установкой»,- рассказал Эмин Шайхгасанов.

Также в ходе рабочей поездки Эмин Шайхгасанов совместно с руководителем Республиканского управления отгонного животноводства Наби Абдулгамидовым ознакомились с ходом проведения противосаранчовых мероприятий на территории ряда животноводчесских хозяйств Ахтынского, Рутульского и Докузпаринского районов в Кочубейской зоне отгонного животноводства. По его словам, хозяйственники понимают актуальность саранчовой угрозы, они запасаются химпрепаратами, предпринимают другие необходимые меры по ликвидации угрозы распространения вредителя.

По оперативным данным на утро 29 мая, в Дагестане обработано против саранчовых вредителей 38 тысяча гектаров сельхозугодий. Подрядной организацией в химзащитных работах на территории Ногайского района и на землях Кочубейской зоны отгонного животноводства задействованы 6 высокопроизводительных аэрозольных установок ГАРД, 2 самоходных вентиляторных опрыскивателя, а также 3 борта малой авиации.