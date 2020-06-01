ЗАМАНА - Победители конкурса «Ребенок в безопасности» получат автокресла от Минмолодежи РД

Победители конкурса «Ребенок в безопасности» получат автокресла от Минмолодежи РД

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01 июня, 2020. Понедельник 13:47
Победители конкурса «Ребенок в безопасности» получат автокресла от Минмолодежи РД

В Дагестане подвели итоги конкурса «Ребенок в безопасности», организованного министерством по делам молодежи РД совместно с УГИБДД МВД по Республике Дагестан.

Победители конкурса «Ребенок в безопасности» получат автокресла от Минмолодежи РД
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В конкурсе могли принять участие молодежь от 14 до 30 лет. Для участия в нем было необходимо создать авторский рисунок на бумаге формата А4 с содержанием символов и элементов соблюдения правил дорожного движения, а затем опубликовать его в социальной сети Instagram.

Рисунки оценивались по количеству положительных оценок и комментариев в социальной сети, но решающее слово осталось за квалифицированным жюри, которое выделило троих победителей. Каждый из них получит в качестве приза детские автокресла от Министерства по делам молодежи РД, а также сувениры от республиканского УГИБДД.

Первое место в конкурсе заняла Раяна Бисултанова, второе - Амина Зрожевская, третье - Салимат Гасайниева. Имена победителей были объявлены в прямом эфире аккаунта Минмолодежи РД в Instagram.

«В ходе конкурса поступило много хороших рисунков, креативных, интересных, но по правилам нам пришлось выбрать троих победителей. В ближайшее время с ними свяжутся сотрудники Министерства по делам молодежи РД для передачи им детских автокресел», – сообщил консультант отдела профилактических программ и проектов Министерства по делам молодежи Республики Дагестан Магомедсаид Алиомаров.

 

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взяты из открытых источников
 

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