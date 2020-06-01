Накануне, 30 мая, Председатель Правительства Республики Дагестан Артём Здунов посетил ряд предприятий Кизилюртовского района.

В первую очередь премьер ознакомился с деятельностью ООО «Аквалит» в селе Стальское, реализующее инвестиционный проект по закладке суперинтенсивного сада на площади до 100 га с внедрением системы капельного орошения.

Как рассказал главе кабмина генеральный директор предприятия Магомед Гаджиев, весной этого года заложено более 25 га суперинтенсивного сада 8 сортов яблони, востребованных на отечественном продовольственном рынке. Сроки реализации 2020-2021 гг. Преимущество такого сада, как уточнили на предприятии в самой быстрой отдаче и высокой урожайности.

Министр сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагир Гусейнов, сопровождающий премьера в поездке, проинформировал, что предприятию не хватает современного оборудования. Как разъяснил министр, для решения данного вопроса, дагестанское предприятие ЗАО «Мушарака», которое занимается производством оборудования для капельного орошения, необходимо обеспечить либо кредитными ресурсами, либо лизинговым продуктом. Это позволит компании обеспечивать дагестанских аграриев капельной лентой и другим оборудованием для капельного орошения по ценам в два раза ниже, чем традиционные израильские производители.

Представитель производства отметил, что в случае получения кредитных ресурсов, предприятие готово закрыть 100 га уже в этом году. Кроме того внимание главы кабмина обращено на планы сельхозорганизации по производству ультрасовременной тары.

Было отмечено, что 70% рабочих мест, не требующих специального образования, заняты жителями из ближайших поселений. Кроме того, к работе на предприятии привлекаются осужденные колонии № 9 УФСИН РФ по РД.

Резюмируя, Председатель Правительства отметил значимость данного проекта, как стимул для развития инфраструктуры в поселке и создания дополнительных рабочих мест.

В этой связи предприятию рекомендовано в ближайшее время подготовить заявку на соответствующие меры поддержки, а профильному министерству - поддержать его через Корпорацию развития Дагестана.

Данный вопрос будет поднят главой кабмина на следующем экономическом штабе.

Следующим пунктом посещения в районе стала фабрика дверей «Новатор» в с. Зубутли, которая на рынке уже более 20 лет.

Проводя экскурсию по фабрике, ее руководитель Магомедрасул Якубов рассказал, что предприятие выпускает двери и комплектующие, стеновые панели, потолки, погонажные изделия, продукцию поставляет по всей территории СКФО и в Казахстан.

Артёма Здунова ознакомили с новым автоматизированным, высокоточным оборудованием, которое с высокой скоростью выполняет, в том числе, качественную обработку стекла, его гравировку и фрезеровку.

Напомним, что несколькими днями ранее премьер провел ВКС с представители бизнес-сообщества по вопросам, связанным с деятельностью мебельной промышленности.

Производственники обратились к главе кабмина с просьбой внести предприятия мебельной промышленности в перечень предприятий, которым разрешено работать в условиях режима ограничений. При этом они выступили с гарантиями обеспечения всех необходимых мер безопасности и соблюдения санэпидтребований. Глава Дагестана данную просьбу поддержал.

Магомедрасул Якубов сообщил, что удалось сохранить все рабочие места и получить разрешение Роспотребнадзора продолжить работу фабрики. Вместе с тем, директор посетовал на трудности, вызванные ограничением въезда в город. Это, по его словам, приводит к отсутствию ключевых работников на своих местах, и к тому, что материалы для производства фабрика получает с опозданием, соответственно, заказы задерживаются по срокам.

Председатель Правительства РД сообщил, что данный вопрос по поручению Главы региона будет рассмотрен на Совете безопасности.

Не обошел своим вниманием Артём Здунов и производственный объект КФХ «Мурад». Хозяйство в 2014 году выиграло грант на развитие семейной животноводческой фермы, благодаря чему проведена реконструкция.

Кроме того, за счет собственных средств КФХ приобрело 100 голов коров молочной продуктивности, построили цех по переработке молока мощностью до 5 тонн в сутки.

Сейчас, как рассказал руководитель КФХ Исламхан Абасов, планируется оснащение цеха оборудованием по автоматизированной дойке коров.

Основной трудностью руководитель хозяйства назвал сбыт продукции. У КФХ есть возможность увеличить объем производства и перерабатывать и 20 тонн молока в сутки, если есть, куда его реализовать.

Конкуренцию, по его словам, составляет суррогатная продукция, поступающая в регион, которая бьет по ценам и не дает местным фермерам наращивать объемы своего натурального производства.

К этому вопросу Артём Здунов поручил министру сельского хозяйства и продовольствия РД подойти серьезно и активизировать работу соответствующей комиссии с тем, чтобы не пропускать суррогатную продукцию в Дагестан.