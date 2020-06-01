В совещании приняли участие Председатель Правительства РД Артём Здунов, Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов, Первый заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов, министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов, руководитель Управления Роспотребнадзора по РД Николай Павлов.

На сегодняшний день объем тестирования на коронавирусную инфекцию составляет более 3200 в сутки. Буквально две недели назад, напомнил Виктора Фисенко, эта цифра достигала лишь 800 исследований. Сегодня же республика обеспечена тест-системами в полном объеме. «Мы отслеживаем в соцсетях жалобы населения и сразу же созваниваемся с лечебными учреждениями. Мы видим, что они обеспечены тест-системами, пробирками для забора материала. Что же касается лекарств, то и ими республика обеспечена: на складах аптечного управления есть все необходимое, также и в больницах. Буквально вчера прилетел борт с препаратами, которые используются для лечения тяжелых случаев коронавирусной инфекции. Зарезервирована еще 1 тысяча упаковок у производителя для Дагестана. В Республиканскую клиническую больницу, которая аккредитована на проведение клинических исследований, поступили два препарата, которые применяются в Москве и Санкт-Петербурге», - прокомментировал замминистра здравоохранения страны. Кроме того, он поблагодарил Правительство региона за оперативное решение о выделении 30 млн руб. для лечения пациентов на амбулаторном этапе.

«Мы очень внимательно отслеживаем этот процесс. Я знаю, что лекарства закуплены, они поступили на склад и уже вчера утром поступили в лечебные учреждения. И я знаю, что на вчерашний день некоторые пациенты, лечащиеся в легкой форме на дому, уже получили лекарственные препараты», - отметил Фисенко.

Помимо прочего, проработан вопрос оказания дистанционной реанимационной помощи на базе Республиканского центра инфекционных болезней, таким образом отсюда врачи-реаниматологи консультируют своих коллег из республиканских больниц. По словам Виктора Фисенко, сегодня Центр накопил достаточный опыт в лечении наиболее тяжелых пациентов, при этом уровень подготовки дагестанских врачей высоко оценен федеральными специалистами.

Что касается средств индивидуальной защиты, то на вчерашний вечер запас защитных комбинезонов составил более 45 тысяч штук – это объем, который позволит лечебным учреждениям, где развернуты койки для ковид-пациентов, несколько недель работать, не испытывая дефицита. «По другим позициям также вопросы закрыты», - подчеркнул федеральный руководитель.

Отдельно остановился замминистра здравоохранения РФ на профилактической работе. Социальное дистанцирование, которого удалось достичь в период празднования Ураза-байрам, дало свои положительные результаты, уверен Виктор Фисенко. «В Махачкале в праздничные дни большого скопления людей не наблюдалось. Здесь необходимо отметить и ваши усилия и усилия духовенства. Были предприняты беспрецедентные меры, закрыты мечети. Люди находились дома», - констатировал он.

Говоря о проблеме с точки зрения медицины, замминистра заметил, что на сегодняшний день ситуация в регионе достаточно стабильная. Однако такая оценка дана с той оговоркой, что коронавирусная инфекция - это заболевание с довольно продолжительным инкубационным периодом - две недели. И, несмотря на то, что люди максимально пытались дистанцироваться, остается вероятность того, что в дальних и горных районах, контакты все-таки были возможны. А это значит, считает Фисенко, что на первой волне позитивных достижений расслабляться еще рано: «Нам нужно выждать определенный период, чтобы понять, что положительная динамика, однозначно, существует и зафиксировать ее», - призвал участников совещания замминистра.

В свою очередь Владимир Васильев поблагодарил руководство страны и Минздрав России за оказываемую региону помощь. При этом он подчеркнул, что дагестанцы убедились: слова Президента РФ о том, что Дагестан будет проходить вместе с Россией это трудное время, нашли отражение в конкретных делах. Отдельно отметил руководитель региона работу специалистов высочайшего класса, которые прибыли в Дагестан. Не обошёл стороной Глава РД и тему поддержки врачей. По его словам, вся возможная помощь медработникам будет оказана.

Поблагодарил руководитель республики замминистра здравоохранения страны и за методическую помощь: «Вы сказали о том, что методики у нас применяют самые передовые. Вчера и московские коллеги высоко оценили наших специалистов, а это значит, у нас есть медицинский потенциал, который может и уже работает сегодня на высоком уровне. Это тоже увеличивает наши возможности».

Благодаря работе в Дагестане Виктора Фисенко, добавил руководитель региона, удалось существенно улучшить ситуацию с лекарственным обеспечением, в том числе закупить производимые за границей препараты, которые сегодня в дефиците.

Упомянул Глава РД и большой вклад спонсоров, общественных организаций, добровольцев, без участия которых многие вопросы решить было бы сложно. Было озвучено, что важную работу в части санитарной обработки провели подразделения МЧС России.

Продолжая, Владимир Васильев отметил, что руководство Дербента предложило разрешить жителям города прогулки по набережной и в других местах, которые будут контролироваться и обрабатываться. Таким образом можно отработать практику выхода из режима ограничений. Если она даст результаты и не повлечет за собой осложнение обстановки, то будет использоваться и в других муниципалитетах.

В целом принято решение сохранить ограничительные меры на территории республики в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ и Роспотребнадзора.

В свою очередь Виктор Фисенко сообщил, что в Дагестане продолжит работу бригада Минздрава России, помощник федерального министра и 6 специалистов профильных институтов. Сегодня они трудятся в круглосуточном режиме. Отмечено, что за последние 10 дней федеральные специалисты проконсультировали уже порядка 230 жителей республики, из них около 70 – это пациенты, которые находятся на реанимационных койках.

Кроме того, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко передал слова поддержки от руководителя Минздрава страны: «Министр сегодня звонил и сказал, что впредь любая необходимая Дагестану помощь будет оказана незамедлительно».

Со своей стороны Владимир Васильев озвучил проблему кадров для строящихся инфекционных больниц – их необходимо готовить в ускоренном режиме. Виктор Фисенко отметил, что этот вопрос в определённой степени уже начал решаться, в том числе конкретно по некоторым специалистам, которые сейчас относятся к структуре Дагестанского медицинского университета: «Здесь, безусловно, содействие окажем», - пообещал замминистра.