Владимир Васильев: «Наша задача – сохранить здоровье врачей как основную возможность помочь нашему населению».

В рамках мероприятия руководитель субъекта напомнил о том, что по поручению Президента РФ в республике развёрнута большая дополнительная работа по противодействию COVID-19 и внебольничной пневмонии. Федеральными структурами – Минздравом России, Минобороны, МЧС России, Роспотребнадзором – реализуются поручения главы государства, данные на совещании 18 мая 2020 года. В этой связи он еще раз подчеркнул, что на местах необходимо оказывать им всяческое содействие, особенно там, где ведётся строительство, где развёрнуты военно-полевые госпитали, где пропускаются граждане через российско-азербайджанскую границу. Заявив, что главы муниципалитетов должны отвечать за всё, что происходит на вверенных им территориях в части строительства, организации работы по противодействию эпидемии, обеспечения дополнительными ресурсами и кадрами, Глава РД призвал держать эту тему на постоянном контроле.

Касаясь работы медработников, Владимир Васильев отметил, что общался с одним врачом и узнал, что она не была дома 40 дней. С учётом важности миссии врачей, он призвал в каждом муниципалитете уделить внимание их семьям, посмотреть, как они живут, нужно ли им что-то.

При этом Глава Дагестана призвал создать для врачей комфортные условия в плане размещения, питания и перемещения. «Сегодня очень приятно было слышать оценку московских врачей касательно уровня подготовки наших специалистов. Они говорят, что специалисты замечательные. Давайте их беречь и внимательно к ним относиться», – отметил Владимир Васильев. Также он призвал диспетчерировать процесс вывода врачей с «фронта» там, где ситуация нормализовалась.

«Наша задача – сохранить здоровье врачей как основную возможность помочь нашему населению. Это ключевая ценность», – выразил уверенность руководитель региона. Не обошёл стороной Владимир Васильев и значимость дезинфекции. Помимо прочего, увеличилось количество лабораторных исследований – с 28 мая проводится в сутки свыше 3300 исследований на коронавирус. Существенных результатов добились и в вопросе лекарственного обеспечения – более 30 млн рублей выделено на амбулаторное лекарственное обеспечение, в республику уже поступают первые партии препаратов.

Что касается ограничительных мер, Владимир Васильев пояснил, что, несмотря на стабилизацию ситуации, Дагестан пока не имеет еще тех показателей, которые необходимы региону, для того чтобы системно и ответственно смягчать или снимать их. Как отмечалось, здесь важно «ответственное, не допускающее потери здоровья и гибели жителей решение».

Тему поддержки предприятий затронул в своём обращении к главам муниципалитетов Председатель Правительства РД Артём Здунов. По его словам, на федеральном и региональном уровнях принято достаточно распоряжений с указанием предприятий, которые могут продолжить работу. А по отношению к организациям, которые обеспечивают население товарами первой необходимости, не применяются формы ограничений уже давно. «Но другой вопрос – как контролировать их работу. Здесь в полном объеме должны работать административно-технические комиссии районов», – подсказал он, отметив при этом важность соблюдения всех требований. Всего обозначено 24 группы товаров первой необходимости. Этого количества, по словам премьера, достаточно, чтобы непродовольственные товары продавались и бизнес работал. Вместе с тем было озвучено, что 28 тысяч субъектов предпринимательской деятельности имеют право работать, но только 12000 подали заявки. Также вяло реагирует бизнес-сообщество на принятые в стране и республике антикризисные меры. Артём Здунов призвал глав МО и ГО активизировать заявочный процесс, информировать предпринимателей о положенных им мерах поддержки. По этой теме планируется провести отдельную встречу в режиме ВКС. Комментируя ситуацию, Владимир Васильев также подчеркнул важность развития экономики и нацелил глав действовать в этом направлении. Он добавил, что подписал сегодня 6 законов, которые направлены на поддержку бизнеса. Озвучено, что и на федеральном уровне предприняты беспрецедентные меры поддержки и жителей, и семей с детьми, и бизнеса. Завершая, Владимир Васильев выразил мнение, что это тяжёлое время можно превратить в начало роста, но это будет возможно лишь в том случае, если бизнес Дагестана будет в фокусе внимания.