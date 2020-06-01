Владимир Васильев поздравил юных дагестанцев с Днем защиты детей

«Сердечно поздравляю вас с Международным днем защиты детей. Этот праздник напоминает нам об огромной ответственности за воспитание детей, их благополучие и счастливое будущее. Дети наполняют жизнь подлинным смыслом, воплощают все наши надежды, обеспечивая достойное будущее Дагестана. Сегодня особые слова благодарности родителям, бабушкам и дедушкам, за то, что Ваши дети и внуки растут умными, добрыми и достойными гражданами нашей страны. Большое спасибо учителям, преподавателям, наставникам и тренерам за воспитание детей, которыми гордится Дагестан, Россия и рукоплещет мир. В республике каждый год строятся десятки школ и детских учреждений, спорткомплексов и игровых площадок, закупаются учебники, школьные автобусы, открываются передовые образовательные центры, в которые привлекаются лучшие преподаватели страны. Одна из главных задач власти, бизнеса, общества – создать в республике условия, чтобы каждый дагестанский ребенок мог раскрыть свой потенциал, получить знания, добиться успехов в учебе, творчестве, овладеть избранной профессией. В Дагестане в прошлом году появилось на свет более 46 тысяч малышей, из них более 13 тысяч – первенцы. Президент России Владимир Путин в этом году значительно расширил действие программы материнского капитала, что стало ощутимой помощью для дагестанских семей. В нынешних непростых условиях государством предусмотрен перечень мер поддержки семей с детьми, среди которых ежемесячные пособия и единовременные выплаты. Желаю крепкого здоровья, семейного тепла и благополучия, всего самого хорошего вам и вашим детям. И пусть мечты родителей воплотятся в них, превзойдя самые смелые ожидания», – говорится в поздравлении руководителя региона.