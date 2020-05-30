Оснований для снятия ограничительного режима по COVID-19 в Дагестане пока нет

На заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции в республике рассмотрели вопрос ослабления ограничительных мер по COVID-19. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе Главы и Правительства региона.

В ходе обсуждения было решено не снимать ограничительные меры по COVID-19 за отсутствием для этого оснований. «Для поэтапного ослабления ограничительного режима на территории Дагестана, согласно положению, утвержденному Роспотребнадзором РФ, необходимо выполнение 3 критериев. Первое – это наличие 50% свободного коечного фонда в перепрофилированных учреждениях для борьбы с COVID-19. У нас пока 30%, то есть мы по этому параметру не готовы. Второе – коэффициент зараженности, показывающий, сколько один заболевший заражает людей до момента его изоляции. Он рассчитывается, исходя из количества заболевших за последние 8 дней, а именно берется соотношение последних четырех дней к первым четырем дням. В идеале этот параметр должен составлять 1 и меньше, у нас – около 1,3. То есть тут тоже надо работать. И третий критерий – это охват населения тестированием. Здесь у нас более-менее нормально – ежедневно проводится более 3000 тестов. Учитывая эти данные, оперативный штаб сделал вывод, что в республике пока отсутствуют основания для перехода на 1 этап снятия ограничительных мер», – привели в пресс-службе слова первого зампреда Правительства региона Анатолия Карибова. Отметим, что поэтапное снятие ограничительного режима в ряде субъектов РФ связано с тем, что когда вводился режим, в положениях регионов были прописаны точные даты снятия ограничительных мер. В Дагестане положение было принято с формулировкой «до улучшения эпидемиологической ситуации». По данным Роспотребнадзорареспублики, о явном улучшении ситуации говорить пока рано.