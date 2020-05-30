Владимир Васильев: «Врачи запустили цепочку, человечного, искреннего, душевного отношения друг к другу. Спасибо вам за это большое!»

Глава Дагестана Владимир Васильев, сегодня, 29 мая, в режиме ВКС пообщался с консультативной бригадой врачей, прибывшей из Москвы 28 мая, а также медработниками городской клинической больницы №1 Махачкалы.

В мероприятии также приняли участие заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко, руководитель Фонда «Вера», автор проекта «Регион Забота» Анна Федермессер, помощник министра здравоохранения РД Ольга Родионова.

Руководитель Фонда «Вера», автор проекта «Регион Забота» Анна Федермессер высоко отозвалась о коллективе ГКБ сказав: «Потрясающая команда и люди у которых нет страха, а профессионализм перевешивает все личные потребности».

Врач – анестезиолог -реаниматолог Егор Ларин также высоко оценил профессиональные навыки коллег: «Очень компетентный персонал, знает актуальные методические рекомендации Минздрава РФ и применяет активно на практике. Что касается какой-то дополнительной информации, то в республики пришли аппараты, с которыми мы уже работали и можем поделиться опытом».

Далее к разговору подключился замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко, который озвучил обобщённые данные профильных служб и ведомств о работе республиканского центра инфекционных болезней имени С.М.Магомедова: «Сейчас на достойном уровне организована работа и в городской клинической больнице №1. Кроме того, мы видим, что часть необходимых медицинских препаратов уже поступает, за два дня в регион доставлены большие объёмы медикаментов, сегодня мы ожидаем ещё один рейс с лекарствами. В результате многие позиции будут перекрыты».

О работе дагестанских медиков рассказала врач – пульмонолог ГКБ №1 Саида Гаджиева: «Мы работаем в таком режиме с 15 апреля и вот уже 44 дня как не были дома, но у всех есть понимание, что наше место здесь. Когда встал вопрос об организации бригад, то мы нисколечко не задумывались, что должны участвовать в этом и быть первыми».

Саида Гаджиева рассказал об условиях проживания и питании: «Нас в комнате 4 человека, мы так расположились, чтобы при смене бригад не тревожить друг друга. Времени на отдых мало, так как в зоне мы находимся от 6 до 8 часов. Питание хорошее. Сейчас мы уже приспособились, а тяжелее всего было сначала. Этот поток больных, особенно тяжёлых, мы всё пропускали через себя, видеть это всё было очень сложно».

Своими впечатлениями поделилась и московский врач – пульмонолог Лилия Каган: «Сегодня с коллегами мы обошли больницу, неизгладимое впечатление произвёл коллектив, потрясающей квалификации специалисты. Мы обсудили детали и тонкости ведения больных, обменялись мнениями и делали это как говорится «на одном языке», отлично понимаю друг друга как профессионалы. Это объективная оценка».

Глава Дагестана отметил, что приятно слышать о высоком профессионализме и личных качествах наших врачей, которые в сложных условиях выполняют свой долг: «Мы никогда не забудем о том, что вы делаете, ваше поведение имеет большую моральную ценность и внушает в обществе оптимизм. Это относится и к нашим врачам, и к тем, кто приехал нам помогать».

Владимир Васильев также заявил, что это совещание с врачами не единичное: «Мы не будем вам мешать и если не против, то периодически будем общаться, чтобы понимать, насколько мы продвинулись в решении задач и проблем в здравоохранении, существующих сегодня и тех, которые возможно будут возникать в дальнейшем».

Виктор Фисенко, делясь впечатлениями от знакомства с дагестанскими медиками, сказал: «Я просто приношу слова благодарности врачам, которые живут и работают в Дагестане. Я не услышал ни одного негативного отзыва от коллег, даже в приватных разговорах с каждым. Все отзывались о дагестанских врачах как о профессионалах готовых к самоотверженной работе».

«Врачи запустили цепочку, человечного, искреннего, душевного отношения друг к другу. Спасибо вам за это большое! Она уже работает в нашем обществе», - заключил Глава Дагестана.

На встрече также были обозначены актуальные для медицины и РКБ № 1, в частности, вопросы. Глава Дагестана Владимир Васильев обещал взять их решение под личный контроль.