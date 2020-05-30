Минкомсвязь Дагестана разъясняет вопросы, связанные со стандартом связи 5G

Сегодня в Дагестане действуют сети второго, третьего и четвертого поколения или иначе – 2G, 3G, 4G (LTE). Эти сети используют все операторы большой тройки: МегаФон, МТС и Билайн. По результатам замеров скорость в сети 4G сопоставима со скоростью проводного интернета – до 100 Мбит/сек на отдельном устройстве. А во многих населенных пунктах мобильный интернет заменен проводным при его отсутствии. Это относится и к небольшим селам в нашей республике.

Между тем, есть села, где качество интернета все еще низкое и мы признательны операторам связи, которые продолжают развивать связь в труднодоступных местах, там, где ее не было вовсе. Теперь, благодаря современным технологиям и развитию сетей связи люди могут не только звонить друг другу из подавляющего большинства населенных пунктов Республики Дагестан, хотя еще 10-15 лет это было невозможно, но и совершать покупки в Интернете, общаться с родными и близкими по видеосвязи, получать новые знания, а также иметь гарантированный доступ к электронным книгам и фильмам познавательного и развлекательного характера. Надежная и качественная связь стала одним из признаков комфорта современной жизни. Важно отметить тот факт, что надежная связь – это и безопасность человека.

Что касается сетей стандарта 5G, то в России на сегодняшний день их нет ни у кого из операторов связи. Также, не определены ни в одном субъекте Российской Федерации, включая Республику Дагестан, ни пилотные, ни тестовые зоны для данного стандарта связи. Не ведется строительство объектов для развития 5G, в связи с тем, что на уровне Правительства Российской Федерации отсутствуют принятые нормативные акты по развитию данного стандарта. Все заявления о строительстве таких сетей или объектов связи 5G не соответствуют действительности и носят спекулятивный характер. Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан призывает доверять информации из проверенных и достоверных источников.

Для повышения качества сервисов мобильной связи в Республике Дагестан операторы ведут кропотливую системную работу по развитию сетей связи, вводят в эксплуатацию базовые станции второго, третьего и четвертого поколения. Такая работа ведется в Дагестане уже порядка 30 лет и является важным инструментом для развития экономики региона, повышения качества жизни населения и обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Что касается наносимого вреда здоровью, то установка базовых станций всех типов и стандартов, включая вышки связи, в республике соответствуют государственным стандартам Российской Федерации и полностью исключают опасное для здоровья воздействие излучаемых электромагнитных волн на организм человека. Установка и эксплуатация базовых станций сотовых операторов также, как и уровень допустимого электромагнитного излучения, строго регулируются законодательством и контролируются Роспотребнадзором по Республике Дагестан и другими контрольно-надзорными органами. Ни один объект связи, будь то вышка связи или базовая станция, не может быть построен или введен в эксплуатацию без санитарно-эпидемиологического заключения на проектную документацию и эксплуатацию от Роспотребнадзора и разрешения от муниципального органа.

В случае, если вы считаете, что та или иная вышка связи наносит ущерб здоровью, рекомендуем обратиться в контролирующие органы с просьбой провести проверку и обнародовать ее результаты.

В случае дополнительных вопросов или консультаций обращайтесь в Минкомсвязь Республики Дагестан, на e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.