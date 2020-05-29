Артём Здунов осмотрел промышленные предприятия в Махачкале

Так, с выездом на место он осмотрел индустриальный парк «Фотон», развернутый на базе бывшего завода радиотоваров в Махачкале.

Его специализация - новые материалы и технологии, электроника, информатика и автоматизация производства, приборостроение, экология, товары народного потребления.

В индустриальном парке, на территории почти 14 га, сегодня работают такие резиденты, как ООО «Стеклопроект», производящее стеклопакеты, ООО «Миг-Строй», строящее жилые и нежилые здания, ООО «Фавваз», выпускающее молочные сепараторы, ООО «Шатим Трейд», производящее металлоконструкции и другие. Здесь создано 313 рабочих мест.

Артём Здунов ознакомился в этот день с деятельностью ООО «Стеклопроект».

С 2007 года предприятие занимается обработкой листового стекла и производством стеклопакетов для окон. Компания использует полностью автоматическую линию по производству светопрозрачных конструкций австрийской фирмы «LISEC».

Прогрессивное оборудование, передовые технологии и опыт позволяют компании осуществлять фасадное остекление практически любой сложности и при этом высокого качества для объектов разнообразного функционального назначения и архитектурных стилей с использованием современных типов стекла ведущих мировых производителей, в том числе таких, как «AGC», «Pilkington», «Guardian».

На производственной площадке в г. Махачкала смонтирована единственная на территории Южного Федерального округа России печь закаливания, которая позволяет обработать стекло максимального формата 6000 х 3210. На сегодняшний день «Стеклопроект» имеет оборудование для осуществления полного цикла обработки стекла - от резки до его закалки или ламинирования. Помимо этого, есть и свой автопарк, что позволяет доставлять готовую продукцию практически в любую точку России. Также осуществляется поставки на экспорт - 13% от общей выручки предприятия.

В настоящее время, по словам руководителя ООО «Стеклопроект» Мурада Магомедова, в рамках модернизации производства были приобретены два обрабатывающих центра, а также печь ламинации и автоматическая линия сборки формата «Джамбо».

В целом в производство вложено более 200 млн руб. За два прошедших года компанией перечислено около 27 млн руб. налогов. Здесь работает 82 человека.

Продемонстрировав премьер-министру региона весь цикл изготовления стеклопакета с закаленным стеклом и показав, насколько оно прочно, предприниматель обсудил с главой кабмина вопросы расширения действующего производства, в том числе связанные с выделением земельного участка и возможностью получения оборудования в лизинг. Председателем Правительства в этой связи были озвучены предложения, которые будут проработаны Минпромом региона. Развитие новых производственных площадок повлечет за собой инвестиции в промышленность республики и создание дополнительных рабочих мест – пока планируется не менее 200. Помимо прочего, обговорили и включение компании «Стеклопроект» в перечень системообразующих предприятий.

В условиях пандемии и кризиса все рабочие места предприятия были сохранены, а с запуском второй площадки планируется увеличение объема производства с расширением спектра выпускаемой продукции и рабочих мест.

Посмотрел Артём Здунов и другое предприятие - «Шатим Трейд», которое занимается изготовлением изделий из пластика, конструкций любой сложности из алюминия, подоконников, козырьков и водоотливов, витражей, раздвижных систем, рольставней, жалюзи и рулонных штор, автоматических сенсорных дверей, систем видеонаблюдения и безопасности – список продукции большой.

Среди партнеров предприятия такие компании, как Schuco (Германия), Алютех (Белоруссия), HUUN и Albert Genau (Турция).

Премьеру показали производственные цеха по порошковой покраске алюминиевого профиля и выпуску рольставней. В целом «Шатим Трейд» обеспечивает рабочими местами 50 человек.