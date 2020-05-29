Нацпроекты «Комфортная городская среда» и «Мой Дагестан – Мои дороги» реализуются в регионе

Национальные проекты «Комфортная городская среда» и «Мой Дагестан – Мои дороги» реализуется в регионе. Так, по всей территории республики идут работы по укладке асфальта, тротуарной плитки, благоустройству улиц, дворов и детских игровых площадок.

В рамках проекта «Мой Дагестан – Мои дороги» в селении Дюбек Табасаранского района продолжается ремонт автомобильных дорог. Завершен ремонт второй улицы. На этот раз Восточной, протяженностью 400 метров. За месяц выровняли полотно дороги, засыпали и утрамбовали гравий тяжелой техникой и уложили асфальт. Следующая улица, подлежащая ремонту, - Западная. Работы по ней начнутся в самое ближайшее время.

Сразу в 7 дворах Кизляра идут работы по реконструкции. Здесь реализуется программа «Комфортная городская среда». Подрядчики подготавливают детские и спортивные площадки, зоны отдыха, парковочные места и дороги под укладку асфальта. После завершения работ установят малые архитектурные формы, лавочки и опоры для освещения. В рамках проекта «Мой Дагестан – Комфортная городская среда» в 2020 году здесь обновят 10 объектов – это 7 дворовых площадок, мемориал «Память» в центральном городском парке и 2 сквера, заявили в администрации города.

В высокогорном селе Цилитль Гумбетовского района ведутся работы по благоустройству парковой зоны и детской площадки. На сегодняшний день закуплены строительные материалы, идет подготовка общественных территорий. Также в улучшении сельской инфраструктуры активное участие принимают и меценаты. Благодаря их вложениям в селе строят мини-футбольное поле, закуплен комбайн для уборки урожая, введена в эксплуатацию водяная мельница.

Реализуется нацпроект «Формирование комфортной городской среды» и в Ахтынском районе. В текущем году здесь будут благоустроены два объекта - парк культуры и отдыха в с.Калук и парк им.Мамеда Гаджиева в с.Хрюг. Уже на них проведена разметка территории, подготовлено основание, завезены строительные материалы и начата укладка плитки. Планируется завершение строительных работ 8 июня.