ЗАМАНА - В Дагестане направят более 270 млн рублей на улучшение водоснабжения одного из сел

В Дагестане направят более 270 млн рублей на улучшение водоснабжения одного из сел

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29 мая, 2020. Пятница 14:00
В Дагестане направят более 270 млн рублей на улучшение водоснабжения одного из сел

Власти Дагестана планируют направить более 270 млн рублей на строительство водопровода в селе Касумкент, где проживают более 13 тыс. человек, следует из материалов портала госзакупок.

В Дагестане направят более 270 млн рублей на улучшение водоснабжения одного из сел
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"Заказчиком аукциона выступает Государственное казенное учреждение Республики Дагестан "Дагсельхозстрой". Начальная цена контракта - 270 млн 695 тыс. рублей. Источник финансирования - республиканский бюджет. Заявки принимаются до 4 июня. Аукцион состоится в этот же день. Победитель должен выполнить все работы до 30 ноября 2021 года", - говорится в материалах тендера.

В настоящее время водоснабжение в селе, являющемся районным центром Сулейман-Стальского района Дагестана, осуществляется от родников.

"От родников вода подводится к резервуару, откуда самотеком поступает в разводящие сети села. Расход воды составляет 50 литров в сутки на одного человека. Строительство водопровода позволит увеличить расход воды на одного человека до 200 литров в сутки", - говорится в документации.

 

Помимо самого водопровода протяженностью почти в 71 километр, проектом предусмотрено возведение очистных сооружений, после прохода через которые вода будет поступать на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды селения.

Касумкент - предгорное село, расположенное в 185 километрах к югу от Махачкалы, районный центр Сулейман-Стальского района Дагестана

 

 

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