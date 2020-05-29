ЗАМАНА - В Хасавюртовском районе реализуется проект «Мой Дагестан – мои дороги»

В Хасавюртовском районе реализуется проект «Мой Дагестан – мои дороги»

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29 мая, 2020. Пятница 13:57
В Хасавюртовском районе реализуется проект «Мой Дагестан – мои дороги»

По региональному проекту «Мой Дагестан – мои дороги» в этом году в Хасавюртовском районе заявлено 8 дорожных объектов для строительства и реконструкции.

В Хасавюртовском районе реализуется проект «Мой Дагестан – мои дороги»
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В пресс-службе местной администрации отмечают, что общая протяженность заявленных объектов составляет 6482 метра. Все они находятся в разных сельских поселениях района. Работы начаты в соответствии с утвержденным планом-графиком ремонтных работ. По словам первого заместителя главы администрации района Багаутдина Мамаева, по всем объектам прошли конкурсные процедуры и заключены контракты с подрядными организациями. «Все проводимые работы на контроле у главы района Джамбулата Салавова. Реализация проекта “Мой Дагестан – мои дороги” заметно преображает инфраструктуру поселений, с качественным покрытием дорожного полотна», – добавил он.

 

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