В пресс-службе местной администрации отмечают, что общая протяженность заявленных объектов составляет 6482 метра. Все они находятся в разных сельских поселениях района. Работы начаты в соответствии с утвержденным планом-графиком ремонтных работ. По словам первого заместителя главы администрации района Багаутдина Мамаева, по всем объектам прошли конкурсные процедуры и заключены контракты с подрядными организациями. «Все проводимые работы на контроле у главы района Джамбулата Салавова. Реализация проекта “Мой Дагестан – мои дороги” заметно преображает инфраструктуру поселений, с качественным покрытием дорожного полотна», – добавил он.
В Хасавюртовском районе реализуется проект «Мой Дагестан – мои дороги»
- Автор Мадина
- 29 мая, 2020. Пятница 13:57
По региональному проекту «Мой Дагестан – мои дороги» в этом году в Хасавюртовском районе заявлено 8 дорожных объектов для строительства и реконструкции.
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