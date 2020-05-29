Сегодня, 28 мая, заместитель Председателя Правительства РД Рамазан Джафаров во главе дагестанской делегации встретился с замминистра МЧС АР Фаиг Тагизаде, который возглавил делегацию из Азербайджана.

Стороны прибыли в пункт временного содержания граждан Азербайджана, палаточный городок, на границе Магарамкентского и Дербентского районов для решения вопроса по организации очередного коридора через российско-азербайджанскую границу (пункт пропуска «Яраг-казмаляр»).

Делегация Азербайджана прибыла в Дагестан по договоренностям между Главой РД Владимиром Васильевым и вице-премьером Правительства АР Шахином Мустафаевым.

В палаточном городке проживают азербайджанские граждане, находящиеся сейчас на территории региона в ожидании пропуска через российско-азербайджанскую границу на родину.

На сегодняшний день на территории республики находятся более 700 азербайджанских граждан, из них 210 размещены в палаточном городке МЧС России, около 300 человек размещены в гостиницах, санаториях, домах отдыха на территории Дербента и Дербентского района, около 200 человек находится в районе в селении Куллар в ангаре.

В беседе с журналистами Рамазан Джафаров в частности сказал: «Представители Азербайджана встретились с земляками, чтобы объяснить им ситуацию, которая складывается в Азербайджане, и довести до граждан порядок их возвращения в свою страну.

До сих пор еженедельно возвращались в АР около 100 человек, так 19 и 26 мая были возвращены в Азербайджан 120 и 131 человек соответственно.

По итогам встречи принято согласованное решение, что делегация доложит руководству своей страны о необходимости увеличения количества азербайджанских граждан, которые должны пересечь границу и вернуться на родину. Кроме того, решено сообщить о необходимости нахождения в Дагестане представителей Азербайджана, которые будут работать с гражданами своей страны, которых нужно пропускать через границу в первоочередном порядке - это женщины с детьми, пожилые люди, люди, у которых есть какие-либо хронические заболевания. В целом встреча прошла в спокойном, деловом русле. Думаю, что азербайджанские власти в скором времени примут определенные решения, которые разрядят ситуацию, складывающуюся сегодня в приграничных районах».