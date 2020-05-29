ЗАМАНА - Врачи полевого госпиталя в Ботлихе в Дагестане начали прием пациентов

Врачи полевого госпиталя в Ботлихе в Дагестане начали прием пациентов

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29 мая, 2020. Пятница 13:48
Врачи полевого госпиталя в Ботлихе в Дагестане начали прием пациентов

Персонал полевого многопрофильного госпиталя Западного военного округа (ЗВО), развернутого в дагестанском поселке Ботлих, начал прием пациентов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Врачи полевого госпиталя в Ботлихе в Дагестане начали прием пациентов
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"Все обращающиеся с жалобами пациенты проходят медицинское обследование, сдают анализ на наличие возбудителя COVID-19, получают необходимое лечение и находятся под постоянным наблюдением квалифицированных специалистов", - пояснили в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что госпиталь в достаточном количестве оснащен аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, гематологическими и биохимическими анализаторами крови.

Ранее личный состав медицинского подразделения совершил марш на штатной технике протяженностью около 2 тыс. километров из подмосковного Алабина в Ботлих, госпиталь был развернут в течение суток.

 

В Минобороны сообщали о том, что военные по поручению президента РФ Владимира Путина построят до 30 июня три госпиталя в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте, рассчитанные в общей сложности на 200 мест. Кроме того, было принято решение перебросить в республику два полевых мобильных госпиталя на 200 койко-мест.

 

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