ЗАМАНА - В Минздраве Дагестана прошло заседание с участием московских специалистов

В Минздраве Дагестана прошло заседание с участием московских специалистов

Автор
28 мая, 2020. Четверг 20:39
В Минздраве Дагестана прошло заседание с участием московских специалистов

Спецборт с бригадой московских врачей и партией медицинских препаратов прилетел в Махачкалу для помощи в борьбе с COVID-19.

В Минздраве Дагестана прошло заседание с участием московских специалистов
Информация

В состав делегации вошли шесть врачей, которые будут оказывать консультативную и методическую помощь своим дагестанским коллегами. И сегодня приезжие специалисты приняли участие в совещании с первым заместителем министра здравоохранения РФ Виктором Фисенко и главой регионального Минздрава Джамалудином Гаджиибрагимовым. В ходе разговора наметили некоторые планы по дальнейшей работе. Вначале своей командировки московские доктора посетят Республиканский центр инфекционных болезней, который первым перепрофилировали под COVID-госпиталь, и первым стал принимать пациентов с коронавирусом. В РЦИБЕ они смогут ознакомиться со схемой лечения. По итогам визита в больнице будет выработан определенный план на ближайшие дни. Приезжие специалисты планируют посетить районы и города, где наиболее востребован их профессионализм и опыт.

 

Что касается медикаментов, то они уже распределяются по медицинским организациям перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19.

 

Отметим, ранее Президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину отправить бригады столичных медиков в регионы со сложной̆ эпидемиологической̆ обстановкой̆. Глава государства отметил, что данная мера возможна, поскольку у московских специалистов имеется достаточно накопленного опыта. Кроме того, Путин подчеркнул, что столичная система здравоохранения обладает весомым запасом прочности.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top