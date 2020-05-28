В Минздраве Дагестана прошло заседание с участием московских специалистов

Спецборт с бригадой московских врачей и партией медицинских препаратов прилетел в Махачкалу для помощи в борьбе с COVID-19.

В состав делегации вошли шесть врачей, которые будут оказывать консультативную и методическую помощь своим дагестанским коллегами. И сегодня приезжие специалисты приняли участие в совещании с первым заместителем министра здравоохранения РФ Виктором Фисенко и главой регионального Минздрава Джамалудином Гаджиибрагимовым. В ходе разговора наметили некоторые планы по дальнейшей работе. Вначале своей командировки московские доктора посетят Республиканский центр инфекционных болезней, который первым перепрофилировали под COVID-госпиталь, и первым стал принимать пациентов с коронавирусом. В РЦИБЕ они смогут ознакомиться со схемой лечения. По итогам визита в больнице будет выработан определенный план на ближайшие дни. Приезжие специалисты планируют посетить районы и города, где наиболее востребован их профессионализм и опыт.

Что касается медикаментов, то они уже распределяются по медицинским организациям перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19.

Отметим, ранее Президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину отправить бригады столичных медиков в регионы со сложной̆ эпидемиологической̆ обстановкой̆. Глава государства отметил, что данная мера возможна, поскольку у московских специалистов имеется достаточно накопленного опыта. Кроме того, Путин подчеркнул, что столичная система здравоохранения обладает весомым запасом прочности.