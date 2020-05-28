ЗАМАНА - В селе Цалак Табасаранского района ремонтируют центральную улицу

В селе Цалак Табасаранского района ремонтируют центральную улицу

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28 мая, 2020. Четверг 15:28
В селе Цалак Табасаранского района ремонтируют центральную улицу

Вчера в селе Цалак Табасаранского района начались работы по ремонту центральной улицы имени Закира Магомедова.

В селе Цалак Табасаранского района ремонтируют центральную улицу
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Каждый раз после ливневых дождей центральная улица селения Цалак имени Закира Магомедова приходит в ненадлежащее состояние. Потоки воды подмывают дорожное полотно, образовываются рытвины, ямы, и из дорожного полотна начинают выпирать булыжники. Такое состояние дороги затрудняет передвижение автотранспорта, и жители испытывают неудобства. Это вызывало нарекания водителей, которые обратились с многочисленными жалобами в администрацию района. К тому же, данная улица является составной частью дороги Хучни -Халаг, которая связывает райцентр с несколькими сёлами верхнего Табасарана.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, глава Табасаранского района Магомед Курбанов обратился в ГКУ «Дагестанавтодор» с обращением привести дорогу в порядок. Обращение было принято, и начались работы по ремонту дороги Хучни -Халаг на участке 0-1 километр.

Как рассказал главный инженер Табасаранского ДЭП № 33 Усман Алимирзаев, для выравнивания полотна дороги было завезено тяжелым автотранспортом 400 кубометров гравия, который разровняли автогрейдером. После этого состояться укатка гравия виброкатком, что придаст дорожному полотну необходимую плотность и долговечность. Общая протяженность отремонтированной части дороги составляет 700 метров.

«Дорога Хучни — Халаг имеет большое значение для района, поскольку в этом направлении расположены много населенных пунктов. Уже в этом году будет подготовлена проектно-сметная документация на асфальтирование этой дороги на участке 0-3 километра, которое будет произведено в 2021 году»,- сказал Магомед Курбанов.

 

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