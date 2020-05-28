В селении Солнечное Хасавюртовского района в рамках реализации федерального проекта « Комфортная городская среда » завершили благоустройство общественной территории

В Хасавюртовском районе продолжаются работы по строительству и благоустройству комфортной среды, включающей в себя благоустройство общественных территорий, скверов, улиц и тротуаров, парковых зон и площадок сельских поселений.

Накануне первый заместитель главы администрации района, Багаутдин Мамаев, провел инспекционный выезд в селение Солнечное, где был сдан благоустроенный объект общественной территории – парка.

«На всех объектах строительства в селениях Кокрек, Муцалаул, Солнечное, Темираул, установлены камеры видеонаблюдения, где в режиме онлайн можно отслеживать ход благоустройства. Сегодня по общественному объекту села Солнечное работы завершены, и жители села получили в порядок благоустроенный парк. Также строительство других объектов идут в рамках обозначенных сроков и утвержденного графика. Ход работ на личном контроле Главы района Джамбулата Салавова » - подчеркнул итоги инспекционного выезда Багаутдин Мамаев.