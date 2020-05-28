ЗАМАНА - В селении Солнечное Хасавюртовского района в рамках реализации федерального проекта « Комфортная городская среда » завершили благоустройство общественной территории

В селении Солнечное Хасавюртовского района в рамках реализации федерального проекта « Комфортная городская среда » завершили благоустройство общественной территории

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28 мая, 2020. Четверг 15:24
В селении Солнечное Хасавюртовского района в рамках реализации федерального проекта « Комфортная городская среда » завершили благоустройство общественной территории

В Хасавюртовском районе продолжаются  работы по строительству и благоустройству  комфортной среды, включающей  в себя благоустройство  общественных территорий,  скверов, улиц и тротуаров, парковых зон и площадок сельских поселений.

В селении Солнечное Хасавюртовского района в рамках реализации федерального проекта « Комфортная городская среда » завершили благоустройство общественной территории
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Накануне первый заместитель главы администрации района, Багаутдин Мамаев, провел инспекционный выезд в селение Солнечное, где был сдан благоустроенный объект общественной территории – парка.

«На всех объектах строительства  в селениях  Кокрек,  Муцалаул, Солнечное, Темираул, установлены камеры видеонаблюдения, где в режиме онлайн можно отслеживать ход благоустройства.  Сегодня по общественному объекту села Солнечное работы завершены, и жители села получили в порядок благоустроенный парк. Также строительство  других  объектов  идут в рамках обозначенных  сроков и утвержденного графика. Ход работ на личном контроле Главы района Джамбулата Салавова » - подчеркнул итоги инспекционного выезда Багаутдин Мамаев.

 

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