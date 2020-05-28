В Республику Дагестан прибыла рабочая группа МЧС России

Накануне, 27 мая, в целях контроля исполнения поручения Президента Российской Федерации и оказания методической помощи органам исполнительной власти и местного самоуправления в Республику Дагестан прибыла рабочая группа МЧС России под руководством заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Павла Барышева.

Напомним, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Республике Дагестан в рамках поручения Президента РФ Владимира Путина МЧС России направило в субъект группировку специалистов и технику для проведения специальной обработки на территории региона. В настоящее время мероприятия по дезинфекции социально-значимых объектов на территории Республики Дагестан выполняют силы и средства Донского, Волжского и Ногинского спасательных центров МЧС России в составе 200 человек и 40 единиц техники.

В рамках рабочей поездки Павел Барышев осмотрел пункт временного размещения, развернутый на границе Дербентского и Магарамкентского районов для граждан Азербайджана, которые не могут попасть домой из-за временного закрытия государственной границы. Заместитель Министра лично побеседовал с иностранными гражданами, ознакомился с их условиями проживания. В госпитале развернуты 15 палаток для проживания 210 человек. Пункт временного размещения и питания оснащен двумя полевыми кухнями, водовоза и с питьевой и технической водой. Кроме того, действует пожарный пост и пункт оказания медицинской помощи на базе Дербентского района. Всего от Главного управления МЧС России по Республике Дагестан задействованы 67 человек и 10 единиц техники.

Затем комиссия МЧС России проверила работу пожарно-спасательного подразделения г. Дербента.

Далее рабочая группа МЧС России побывала в п. Караман-5 в комплексе объектов Дагестанского поисково-спасательного отряда, где состоялась беседа с личным составом, а также был проведен осмотр техники и оборудования.

Завершающим этапом работы комиссии в субъекте стала встреча с Главой Республики Дагестан Владимиром Васильевым, которая прошла в Ситуационном центре.

На состоявшемся селекторном совещании Павел Барышев сообщил, что на территории Дагестана подразделениями МЧС России проведена санитарная обработка 987 объектов общей площадью свыше 1,5 млн квадратных метров.

Всего дезинфекции, отметил он, по данным республиканских служб, подлежит 42 муниципальных образования. «Для выполнения этой задачи группировка обеспечена всем необходимым. Мы сегодня выехали в Дербент, проехали по Махачкале и посмотрели как работают группировки. Мы увидели, что работа на местах ведется. Замечаний по организации работ мы пока не выявили», - отметил федеральный руководитель, и добавил, что в случае необходимости будет принято решение о наращивании сил и средств для проведения санитарной обработки.

Глава Дагестана Владимир Васильев со своей стороны выразил благодарность Павлу Барышеву и в его лице министру ЧС России и всем специалистам за оперативное реагирование на обращение региональных властей и за помощь, проводимую по санитарной обработке.

«Мы видим, что проводимая силами МЧС работа является составляющей и способствует улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в республике, и в целом сказывается на состоянии здравоохранения в Дагестане. Нам еще предстоит совместно, целенаправленно, там, где это необходимо, проработать, чтобы ситуация приобрела необратимый характер», - сказал руководитель республики.

В ходе совещания также выступили представители регионального МЧС, которые координируют работу по санобработке ряда городов и районов республики. В целом отмечалось, что работа проводится в оперативном режиме, серьезных проблем на местах не отмечается.

По итогам обсуждения Павел Барышев обратился с просьбой уточнить списки социально важных объектов, на которых еще не проводилась дезинфекция. «Эту работу необходимо сделать уже сегодня, чтобы завтра поставить задачу перед подразделениями. При этом хотелось бы, чтобы обратили особое внимание на списки, которые обозначены Роспотребнадзором. При этом еще раз подчеркну, что при необходимости оперативно будет принято решение о дополнительном наращивании группировки, но сегодня мы такой необходимости не увидели. Надо загружать тех людей, которые находятся у вас на территории», - сказал замминистра.

Владимир Васильев обратился к главам муниципалитетов с просьбой также включиться в работу по уточнению объектов. «Оперативно согласуйте все списки, чтобы поставленные задачи в срок были выполнены», - поручил Глава Дагестана.