Кайтагская районная библиотека запустила флешмоб-библиосумерки «Красота поэтического слова»

Сегодня, 27 мая, библиотекари страны отмечают свой профессиональный праздник – Общероссийский День библиотек. В связи с этим, Кайтагская межпоселенческая централизованная библиотека организовала поэтический онлайн-флешмоб «Красота поэтического слова».

Данные библиосумерки были проведены с целью повышения культуры чтения, воспитания чувства патриотизма и гордости за основополагающие ценности российского народа, популяризации поэзии.

Принять участие во флешмобе, мог каждый желающий. Читатели библиотеки, наряду с ее работниками, с большим энтузиазмом декламировали выбранные для прочтения произведения словесного искусства. На видеороликах, присланных участниками, звучали стихотворения, отрывки произведений на самые разные темы: о родине, войне, победе, любви и смерти.

Из поэтов участники отдали предпочтение в основном Расулу Гамзатову, Мусе Джалилю и другим поэтам 20 века. Также прозвучали отрывки из поэмы Юрия Лермонтова «Мцыри» и сонет Уильяма Шекспира «Замшелый мрамор царственных могил…»

Директор районной библиотеки Айшат Абудразизова отметила, что, несмотря на сегодняшнее непростое время, работа по сохранению имен и поэтического наследия многих талантов разных времен продолжается.

Флешмоб «Красота поэтического слова» в определенной мере способствует возрождению интереса широкой публики к поэзии, которая во все времена влияла на умы и сердца людей», — отметила она.

Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов отметил, что библиотека является древнейшим культурным институтом, который хранит в себе память человечества, где запечатлены многие исторические факты, свершения и мечты народностей разных времен.

«Библиотека это школа, которая учит мыслить, общаться, познавать историю и культуру, это место, где можно открыть что-то новое, интересно провести время, это источник получения всевозможной нужной информации. В библиотеке трудятся особенные люди – творческие, инициативные специалисты с разносторонними навыками. Ум, коммуникабельность, чуткость, отзывчивость, вежливость и внимательность – все эти качества присущие труженикам библиотек, вызывают искренне уважение и восхищение. Несмотря на то, что с развитием современных технологий, все больше людей «зависает» в интернете, наши библиотекари находят любые возможности привлечения их внимания к посещению читального зала, организуя различные акции, выставки и информационные часы. И отмечу, что успешно. Приятно видеть списки читателей кайтагской районной библиотеки, он довольно-таки внушительный. Есть даже немало постоянных читателей, которые на протяжении нескольких лет посещают библиотеку. Это радует! Дорогие работники библиотеки, выражаю вам огромную благодарность за самоотверженный труд, за то, что продолжаете беречь знания, накопленные веками. Желаю вам осуществления намеченных планов, ярких идей и творческих проектов! Пусть в библиотеках района всегда будет много читателей, любящих и берегущих книги!» — пожелал Алим Темирбулатов.