Владимир Васильев прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Дагестане Первому каналу

Глава РД Владимир Васильев 27 мая прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Дагестане в интервью программе «Время» на Первом канале https://www.1tv.ru/. Телеведущий Кирилл Клейменов поинтересовался у руководителя региона, как сегодня проходит борьба с коронавирусом в республике.

К. Клейменов: Владимир Абдуалиевич, здравствуйте.

В. Васильев: Добрый вечер.

К. Клейменов: Я так понимаю, Вы находитесь в аэропорту Махачкалы, встречаете там столичных врачей?

В. Васильев: Да. И со мной вместе, что очень приятно, заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко и министр здравоохранения нашей республики Джамалудин Гаджиибрагимов.

К. Клейменов: Куда будет направлен этот отряд врачей?

В. Васильев: У нас уже работают прикомандированные в республику врачи. Они оказывают практическую помощь. И сегодня вновь прибывшая группа будет принята и включена в этот процесс. Он систематически выстроен и, естественно, по всей республике они могут перемещаться и посещать те места, где сложная обстановка. К нам прибывают специалисты по организации лечения и доктора-практики, которые будут передавать нашим специалистам опыт по современному лечению тяжёлых форм COVID-19, который отработан и за рубежом, и в ведущих центрах Москвы и Санкт-Петербурга.

К. Клейменов: Если говорить об эпидемии, в какой её точке находится республика? Количество больных взрывообразно растет по-прежнему или ситуацию в целом удалось стабилизировать?

В. Васильев: В целом удалось стабилизировать ситуацию. На сегодняшний день у нас из 9 тысяч коек для больных с COVID и внебольничной пневмонией треть свободна. С учётом того, что разворачиваются резервы и они развернуты уже частично, мы смотрим с уверенностью на любое развитие ситуации. Но тенденция просматривается на улучшение. Этому способствует и то, что мы увеличили количество лабораторных исследований – сегодня уже проведено более 3000 тестов на коронавирус.

К. Клейменов: У нас была информация, что по сравнению с другими регионами в Дагестане больше тяжелых больных. Есть ли у вас достаточно свободных мест в реанимации?

В. Васильев: В реанимации мест достаточно. Приборы, системы ИВЛ у нас загружены только частично. Всё, что необходимо, мы сегодня имеем, включая и дорогостоящие редкие лекарства импортного производства. Нам сейчас оказывают помощь по нарастающей.

К. Клейменов: Силы МЧС, медицинские бригады из Москвы... Достаточно ли сил или надо еще?

В. Васильев: На сегодня это определяем даже не мы, а своего рода консилиум. Сегодня замминистра РФ Виктор Фисенко активно работает в регионе, бывает в самых «горячих» точках, уже потом совместно обсуждаем и принимается решение. Сегодня те силы, которые поступают, достаточны.

К. Клейменов: А как ситуация со средствами защиты для медиков? Была информация, что в районных больницах с этим не очень хорошо.

В. Васильев: Ситуация изменилась. Буквально вчера мы провели заседание штаба, в котором принимают постоянно участие не только руководители муниципалитетов, но и главврачи. Мы еще раз уточняли и убедились, что сегодня проблем с СИЗ у нас нет. Наши коллеги, которые прибывают из федерального центра и бывают на местах, в докладах не упоминали, что эта проблема у нас сегодня существует. Мы очень внимательно следим за той информацией, которая поступает по разным каналам, и реагируем на это. Но у нас есть резервы, и я говорю ответственно, что сегодня мы ресурсами обеспечены.

К. Клейменов: Вы были в Ботлихе, где, наверное, сложнее всего, раз больных оттуда вывозили вертолётами. Как там сейчас?

В. Васильев: Вы знаете, там была сложная ситуация, был типичный сценарий инфицирования – 49 тысяч жителей, кто-то привез COVID, люди в то время не верили, что есть невидимый и опасный враг (вирус), и на соболезновании побывало очень много жителей. И потом началась эпидемия. Было сложно. Сегодня уже ситуация находится под контролем. Есть свободные места в стационарах. В своё время там, кстати, нам в нарушение нормативов с учётом горного, специфического расположения выделили и установили компьютерный томограф, который работает с полной нагрузкой. Это позволяет обследовать больных в горной части республики.

К. Клейменов: И в завершение нашего разговора, можно ли говорить, что ситуация взята под контроль?

В. Васильев: Да, можно ответственно говорить об этом. Потому что это не только моё мнение, это системная работа – Минздрава, Минобороны, МЧС, Роспотребнадзора. Благодаря совместному труду мы вышли на цифру – более 3000 тестов в течение дня. Это хороший задел для будущей работы, это позволит выявлять всё больше и больше латентных носителей вируса, чего раньше нам, безусловно, не хватало. Мы вышли уже в эту плоскость.

К. Клейменов: Спасибо. Здоровья Вам и всем жителям Дагестана!