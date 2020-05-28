ЗАМАНА - Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на страховые выплаты медработникам

Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на страховые выплаты медработникам

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28 мая, 2020. Четверг 12:47
Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на страховые выплаты медработникам

Из резервного фонда Правительства РФ будет выделено 11,5 млрд рублей на обеспечение страховых гарантий медработникам, заразившимся коронавирусом. Эти средства позволят осуществить не менее 20 тыс. выплат до конца 2020 года.

Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на страховые выплаты медработникам
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По указу Президента РФ на работников медицинских организаций – врачей, средний и младший медицинский персонал, водителей скорой помощи, непосредственно работающих с пациентами с подтверждённой коронавирусной инфекцией или подозрением на неё, распространяются дополнительные страховые гарантии, если они заразятся коронавирусом на рабочем месте. Если это станет причиной временной нетрудоспособности, единовременная выплата страховой суммы составит 68 811 рублей.

Ранее Правительство определило перечень заболеваний и осложнений, при развитии или обострении которых на фоне заражения коронавирусом медработники будут получать единовременную страховую выплату. Также утверждено временное положение о расследовании таких страховых случаев. Оно будет действовать до конца 2020 года.

Помимо социальных гарантий для медработников, помогающих больным с коронавирусом, предусмотрены федеральные выплаты. Они не зависят от количества часов или смен. Это доплата за риск, которому врачи и другой персонал подвергают своё здоровье и жизнь, работая с пациентами с COVID-19.

Председатель Правительства Михаил Мишустин поручил Министерству здравоохранения, Федеральному казначейству, главам регионов обеспечить доведение выплат до медработников в максимально короткие сроки.

 

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