С представителями бизнес-сообщества Дагестана в режиме ВКС, сегодня, 27 мая, премьер-министр региона Артём Здунов обсудил вопросы, связанные с деятельностью мебельной промышленности.

Обговорили также участники совещания возможность организации работы таких учреждений бытового обслуживания населения, как салоны красоты и парикмахерские, летние кафе и прочие малые предприятия. По итогам обсуждения предложения касательно смягчения режима ограничений для организаций и предприятий будут внесены для рассмотрения Главе региона.

При этом, заметил Здунов, будут учитываться три критерия: положительная динамика по снижению заболеваемости, наличие достаточного резерва коечного фонда и объем тестирования в регионе. «Мы в республике должны были обеспечить не менее 2100 исследований. С сегодняшнего дня мы проводим более 3 200 тестов в день. По резерву коечного фонда мы тоже выполнили пункт. Что касается динамики, то она нас пока не устраивает. Но нам надо вместе решить вопросы с разрешением прогулок, занятиями спортом, работой спортивных секций на улице, предприятий по продаже непродовольственных товаров», - поставил задачу перед участниками встречи премьер.

По словам председателя БИСОМ Абдулхакима Пахрутдинова, главный вопрос для бизнеса сегодня: когда закончится период ограничений? До сих пор услуги, предоставляемые банками, были не востребованы по той причине, что по большей части предприниматели использовали свой внутренний, накопленный резерв. Однако, как заверяет председатель Бизнес-сообщества Махачкалы, на сегодняшний день нет таких бизнесменов, которые не пострадали бы от введенного режима. При этом Пахрутдинов отметил, что предпочтение отдаются мерам поддержки, предоставляемым региональными структурами, прежде всего, посредством фонда микрофинансирования. «Это все очень хороший задел, которым люди воспользуются. Самым эффективным, по мнению предпринимателей, является снижение ставок с 30 до 15 % в фондах. Однако, если ограничения продлятся еще один месяц, то восстановить многие предприятия будет очень тяжело. Сегодня самое главное – запустить постепенно работу предприятий», - подчеркнул он.

Руководитель Комитета по развитию женского предпринимательства Зульгимар Тагибова-Ричинская подняла тему арендной платы в период ограничений. «Почему предпринимателям не делаются послабления в части арендной платы? Есть масса предпринимателей, арендующих помещения, и в итоге работающих за копейки. Но и бизнес тоже должен иметь человеческое лицо. К примеру, в наших аптеках в разы поднялась цена на востребованные сегодня бесконтактные градусники: если в Москве он стоит 4-5 тыс., то у нас около 14 тыс.руб. Хотелось бы призвать к совести наших бизнесменов», - обратилась к коллегам руководитель Комитета. При этом она выступила против ослабления режима ограничения: «Я говорю это, прежде всего, как мать. Сейчас главное не деньги, а здоровье. Я тоже предприниматель и несу сумасшедшие потери, но сейчас важнее жизнь и здоровье населения. Есть предприятия, работа которых необходима обществу. Но все остальное, на мой взгляд, нужно ограничить в деятельности еще на две недели», - выразила позицию Тагибова-Ричинская.

Артём Здунов, отвечая на выступление Руководителя Комитета по развитию женского предпринимательства региона, подчеркнул, что ранее оперативным штабом было приято решение, предполагающее отсрочку, предоставляемую муниципальными и государственными арендодателями, а в некоторых случаях и освобождение от арендной платы. На это, по словам Здунова, выделяются деньги, компенсирующие затраты выпадающих доходов. Глава дагестанского кабмина поручил ответственным структурам обратить на эти замечания со стороны бизнеса особое внимание, и в отношении тех муниципалитетов, которые не выполняют принятых решений, применить меры воздействия. Что же касается вопросов ценовой политики в аптечных учреждениях, то они также будут взяты на контроль. Никто, уверен Здунов, наживаться в нынешних условиях на населении не должен.

Свое мнение относительно послабления режима ограничения выразили и другие представители бизнеса. Большинство из высказавшихся поддержали возможность постепенного выхода предприятий на работу при условии соблюдения режима безопасности. Решение, по словам премьер-министра региона, будет принято на заседании оперативного штаба под председательством Главы РД с учетом позиции Роспотребнадзора.

Рассматривая работу мебельной промышленности, участники ВКС также обговорили насущные для отрасли проблемы.

По состоянию на 1 апреля 2020 года деятельность по производству мебели осуществляет 108 налогоплательщиков. Количество наемных работников в данной сфере составило 209 человек. За 2019 год сумма уплаченных налогов и страховых платежей во внебюджетные фонды составила 32,5 млн рублей.

Мебельная промышленность Дагестана в последние годы активно развивается. Однако в этом сегменте, по данным Минпрома республики, большое количество «теневых» предприятий, объемы производства которых не учтены. По экспертной оценке, в регионе насчитывается более 3 тыс. предприятий данной отрасли, в которых работает около 15 тыс. человек.

Как отметил министр промышленности и энергетики РД Сайгидпаша Умаханов, в рамках планируемой работы по выводу из «тени» представителей мебельной промышленности всем предприятиям, официально осуществляющим свою деятельность, будет оказано содействие в получении государственной поддержки.

Председатель Ассоциации мебельного производства РД Магомед Магомедов озвучил возникающие сложности, прежде всего, у малых, так называемых, семейных предприятий. Все они в большинстве своем на сегодняшний день закрыты и несут потери. «По моей информации, большинство мебельщиков, трудившихся на таких предприятиях, остались сейчас без зарплаты. И конечно же, большинство этих малых предприятий не состоит на налоговом учете, в связи с чем не может обратиться за кредитной помощью», - дал разъяснения Магомедов.

В качестве одного из предложений, реализация которого может существенно поддержать развитие мебельной отрасли, было озвучено следующее: отдавать предпочтение в качестве поставщиков мебели для организаций и учреждений республики местным производителям – потенциал для этого у региона есть. «Надо дать возможность нашим мебельщикам получить свободный доступ к получению тендров и сделать более открытым доступ к процессу постановки на налоговый учет. Кроме того, можно на базе какого-нибудь предприятия, находящегося в государственной собственности, создать производство мебели и платить налоги. Главный посыл всех предпринимателей, конечно же, - не мешать бизнесу», - сказал Председатель Ассоциации мебельного производства РД. Предложил Магомедов и организацию повышения квалификации руководителей-бизнесменов.

Сами же производственники обратились к премьер-министру с просьбой внести предприятия мебельной промышленности в перечень предприятий, которым разрешено работать в условиях режима ограничений. При этом они выступили с гарантиями обеспечения всех необходимых мер безопасности и соблюдения санэпидтребований.

«Люди сидят дома, зарплату платить нечем. Очень просим, чтобы нам дали разрешение работать», - сказал, в частности, руководитель мебельной фабрики «Турали мебель» Мурад Каллаев.

Как было отмечено руководителем Минпрома РД, на сегодняшний день в соответствии с Указом Главы РД предприятия промышленности, расположенные на территории муниципальных образований, при условии обеспечения доставки работников к месту работы и проживания, имеют право продолжить свою деятельность. Таким образом и производители мебели при создании соответствующих условий также могут приступить к работе.

«Если все нормы будут соблюдены, то решение об открытии предприятия нужно будет принять незамедлительно. Понятное дело, что следом мы должны будем открывать и мебельные магазины на таких же условиях. Все это надо проработать и внести изменения в Указ. Хочу также напомнить: руководитель, который открывает свое предприятие, несет ответственность за работников. Пока мы ни одного очага не допустили на производстве», - прокомментировал Артём Здунов.

В рамках ВКС с представителями мебельного бизнеса, помимо прочего, были обсуждены вопросы транспортной доступности, привлечения к госзакупкам, получения беспроцентных кредитов для закупки необходимого оборудования малым предприятиям, нехватки оборотных средств и смягчения налогового обременения.

В части вопроса подготовки кадров, который также волнует сейчас многих производителей, было предложено подключить к его решению движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Дагестан, чтобы на их базе субсидировать обучение по необходимым программам.

«Сейчас это прямые затраты предпринимателей. Но мы можем субсидировать затраты или их часть по обучению. Тогда это будет реальная поддержка. Надо продумать, с каких направлений начать. Нужно, чтобы уже в этом году люди прошли обучение», - поручил Здунов.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей РД Мурад Далгатов в свою очередь напомнил о такой мере поддержки, как возможность для 14 тысяч предпринимателей получения субсидий в размере одного МРОТ. Ожидаемой, по его словам, станет и поддержка в виде получения индивидуальными предпринимателями из пострадавших отраслей кредита под 2%: выплачивать проценты по нему ежемесячно не нужно, а если компания сохранит 90% сотрудников, государство само погасит кредит и проценты по нему, если 80% – половину.

«Процесс поддержки бизнеса, в том числе в решении проблемы с оборотными средствами, налоговым послаблением надо сопровождать и контролировать», - прокомментировал премьер в заключение.

В целом предприниматели заявили о готовности приступить к работе.