ЗАМАНА - В Дагестане предприниматели получат беспроцентные займы на выдачу зарплат

В Дагестане предприниматели получат беспроцентные займы на выдачу зарплат

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27 мая, 2020. Среда 18:01
В Дагестане предприниматели получат беспроцентные займы на выдачу зарплат
Правительство Республики Дагестан разработаны антикризисные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Как отметил Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Гаджимагомед Гусейнов, данные меры направлены не только на те сферы экономики признанные пострадавшими, а распространяются на все субъекты бизнеса.
В Дагестане предприниматели получат беспроцентные займы на выдачу зарплат
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«Есть не просто косвенные меры поддержки – налоговые льготы, но и другие формы поддержки. Для нас ценность несколько сам бизнес, для нас очень ценен сам предприниматель и мы должны его поддержать. Важно отметить, что у нас имеется отдельная форма поддержки бизнесменов через Даглизингфонд. Мы даем льготные, где-то даже беспроцентные кредиты на заработную плату и на иные целевые направления» - прокомментировал Гусейнов.
 
В частности, предполагается выдача займов на оплату арендных платежей на погашение ранее полученного кредита на строительство коммерческого здания, беспроцентных займов до 6 месяцев на выплату заработной платы сотрудникам, а также по иным направлениям. Максимальная сумма доступная к получению составляет 2 млн рублей. Ознакомиться с условиями получения займа модно на сайте микрофинансовой компании «Даглизингфонд».

 

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