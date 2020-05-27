ЗАМАНА - Число тестов на коронавирус в Дагестане выросло в четыре раза

Число тестов на коронавирус в Дагестане выросло в четыре раза

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27 мая, 2020. Среда 17:20
Число тестов на коронавирус в Дагестане выросло в четыре раза

Количество тестирований на коронавирусную инфекцию в Дагестане удалось довести до более чем 3200 за сутки. За десять дней число тестов выросло почти в 4 раза. Об этом сообщили в среду в пресс-службе администрации и главы региона по итогам встречи руководителя субъекта Владимира Васильева с замминистра здравоохранения России Виктором Фисенко.

Число тестов на коронавирус в Дагестане выросло в четыре раза
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"Заместитель федерального руководителя сообщил, что неоднократно бывал в регионе и знаком с системой здравоохранения Дагестана. Касаясь последних позитивных изменений, он заявил об увеличении количества лабораторных исследований на COVID-19. Если 10 дней назад их было 700-800, на сегодняшнее утро уже более 3200. За 10 дней количество проводимых тестов увеличилось в 4-4,5 раза", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сокращается и период между моментом взятия материала и получением результата. Ранее Васильев сообщал, что количество тестов на коронавирус в республике необходимо довести до 3000 в сутки.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане по состоянию на 27 мая зарегистрировано 4 455 подтвержденных случаев заражения (плюс 161 человек за сутки), 4 161 человека выздоровели. Всего в регионе умерли 130 человек с коронавирусом. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.

 

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