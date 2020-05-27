Глава Левашинского района Шамиль Дабишев проинспектировал ход капитального ремонта внутрисельской автомобильной дороги

Протяженность дороги около 1 км., стоимость проекта составляет 5,8 мл. руб.

Глава района подчеркнул, что в с. Леваши по проекту «Мой Дагестан - Мои дороги» планируется провести капремонт еще 2 улиц - Салихова и Карабудагова.

Работы планируются завершить в течении июня месяца 2020 г.