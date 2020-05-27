Протяженность дороги около 1 км., стоимость проекта составляет 5,8 мл. руб.
Глава района подчеркнул, что в с. Леваши по проекту «Мой Дагестан - Мои дороги» планируется провести капремонт еще 2 улиц - Салихова и Карабудагова.
Работы планируются завершить в течении июня месяца 2020 г.
Глава Левашинского района Шамиль Дабишев проинспектировал ход капитального ремонта внутрисельской автомобильной дороги
- Автор Мадина
- 27 мая, 2020. Среда 17:18
27 мая Глава Левашинского района Шамиль Дабишев проинспектировал ход капитального ремонта внутрисельской автомобильной дороги ул. Даудова. (Банковкая улица) по проекту «Мой Дагестан - Мои дороги». Заказчиком строительства является Администрация МР «Левашинский район», подрядчик ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОДЕРН".
Протяженность дороги около 1 км., стоимость проекта составляет 5,8 мл. руб.
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