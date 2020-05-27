ЗАМАНА - Глава Левашинского района Шамиль Дабишев проинспектировал ход капитального ремонта внутрисельской автомобильной дороги

Глава Левашинского района Шамиль Дабишев проинспектировал ход капитального ремонта внутрисельской автомобильной дороги

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27 мая, 2020. Среда 17:18
Глава Левашинского района Шамиль Дабишев проинспектировал ход капитального ремонта внутрисельской автомобильной дороги

27 мая Глава Левашинского района Шамиль Дабишев проинспектировал ход капитального ремонта внутрисельской автомобильной дороги ул. Даудова. (Банковкая улица) по проекту «Мой Дагестан - Мои дороги». Заказчиком строительства является Администрация МР «Левашинский район», подрядчик ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОДЕРН".

Глава Левашинского района Шамиль Дабишев проинспектировал ход капитального ремонта внутрисельской автомобильной дороги
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Протяженность дороги около 1 км., стоимость проекта составляет 5,8 мл. руб.
Глава района подчеркнул, что в с. Леваши по проекту «Мой Дагестан - Мои дороги» планируется провести капремонт еще 2 улиц - Салихова и Карабудагова.
Работы планируются завершить в течении июня месяца 2020 г.

 

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