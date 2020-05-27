В Кизилюрте военные строители до конца 2020 года построят два детских сада

Два детских сада, каждый на 250 мест, будут построены до конца 2020 года военными строителями в Кизилюрте в Республике Дагестан. Работы ведутся по нацпроекту "Демография", сообщили в среду ТАСС в пресс-службе филиала "СУ 412" Главного военно-строительного управления №4 Военно-строительного комплекса Минобороны РФ.

"Военные строители продолжают строить в республике соцобъекты. Сразу два детских сада, каждый на 250 мест, сдадут они в городе Кизилюрт. <...> Строятся детские учреждения в рамках федерального нацпроекта " Демография". <...> Сдача их планируется до конца 2020 года", - сказали в пресс-службе.

Соцобъекты возводятся в тех районах города, где детских садов ранее не было. Это микрорайон №3 и микрорайон "Новый". Двухэтажные здания спроектированы в соответствии с международными стандартами. "Это будут красочные, комфортные, оснащенные современными игровыми и спортивными площадками ясли-сады, рассчитанные на детей разных возрастных групп", - уточнили в пресс-службе.

Ход работ еженедельно инспектируют специалисты "Главного военного строительного управления 4" ВСК Минобороны совместно с минстроем региона и представителями правительства. Из-за карантинных мер, они на неделю отстают от графика, но это не помешает сдать соцобъекты в срок, уверяют представители подрядных организаций.

Кроме того, жилье для семей военнослужащих Каспийской флотилии - свыше 500 квартир - сдадут в Дагестане до конца текущего года. Военные строители возведут микрорайон на 1,7 тыс. служебных квартир для личного состава подразделений Каспийской флотилии, дислоцированных в Махачкале. В течение трех лет планируется построить 12 многоэтажных домов.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.