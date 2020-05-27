Юрий Чайка поговорил по телефону с Главой Дагестана

Полпред Главы государства в СКФО Юрий Чайка по телефону обсудил с Главой РД Владимиром Васильевым эпидемиологическую ситуацию в регионе. Информация об этом имеется на сайте газеты «Дагестанская правда».

Во время телефонного разговора было подчёркнуто, что на данный момент по уровню заболеваемости коронавирусом Дагестан занимает лидирующее место в СКФО и пятое в числе субъектов РФ.

Ю. Чайка поинтересовался у Главы Дагестана ходом реализации поручений Владимира Путина, в частности, касающихся оснащения медучреждений необходимым оборудованием, средствами индивидуальной защиты для специалистов, транспортом, а также дополнительных выплат медработникам.

Полпред сообщил Главе РД о поступающих в адрес Аппарата обращениях граждан из городов – Махачкалы, Дербента, Буйнакска, Кизляра, Хасавюрта, Дагестанских Огней, а также малых населенных пунктов.

К примеру, тревожные сигналы поступили из села Кироваул Кизилюртовского района, села Таловка Тарумовского района села Тлох Ботлихского района и села Губден Карабудахкентского района. Жители с тревогой рассказывают о нехватке необходимых тестов для диагностики, койко-мест в лечебных учреждениях, и как следствие – высоком уровне смертности среди населения.

Юрий Чайка подчеркнул, что «Широкое распространение коронавирусной инфекции выявило ряд острых проблем в структуре здравоохранения региона. Мы получали информацию и о том, что медучреждения сами становились источником заражения, что, безусловно, недопустимо».

По словам полпреда, на эти и аналогичные обращения необходимо вовремя реагировать и принимать самые серьезные и оперативные управленческие решения на местах.

Глава Дагестана Владимир Васильев проинформировал Ю. Чайку о мерах, которые уже выработаны относительно по стабилизации обстановки на территории муниципальных образований республики. Ряд вопросов уже удалось решить, остальные останутся на контроле руководства РД.