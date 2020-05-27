В селе Новое Аргвани реализуется проект «Мой Дагестан – мои дороги»

В селе Новое Аргвани Гумбетовского района претворяется в жизнь проект «Мой Дагестан – мои дороги», инициированный Главой РД Владимиром Васильевым.

По данной программе в с. Новое Аргвани проводят капремонт улицы имени М. Сайпилаева. Молодежная организация аргванинцев выразила слова благодарности в адрес республиканской и муниципальной власти за запуск и реализацию востребованных проектов.

«Выражаем благодарность Главе Дагестана Владимиру Абдуалиевичу Васильеву и главе МР «Гумбетовский район» Хаджимураду Сайгидмагомедовичу Магомедову за инициирование и воплощение в жизнь проектов, имеющих стратегическое значение. В 2019 году в рамках проекта «Сто школ» провели капремонт в Аргванинской средней школе. По программе «Мой Дагестан – комфортная городская среда» в прошедшем году открыли благоустроенный парк в селе Новое Аргвани. В 2020 году в поселении Новое Аргвани претворяется в жизнь проект «Мой Дагестан – мои дороги».

Также к новому, 2020-2021-му, учебному году сдадут в эксплуатацию Ново-Аргванинскую среднюю школу на 250 ученических мест, которую строят по Республиканской адресной инвестиционной программе. Благодаря реализации всех перечисленных проектов сёла аргванинцев буквально преображаются, в высокогорье создаются городские условия, улучшается инфраструктура, меняется облик населённых пунктов, повышаются уровень и качество жизни в горах», – сказано в обращении молодёжной организации аргванинцев.

Стараниями представителя молодёжи с. Аргвани Магомеда Магомедова, инициативной группы сельчан и администрации Гумбетовского района в 2020 году в Минтранс РД были поданы документы для участия в проекте «Мой Дагестан – мои дороги». Подрядная организация, выигравшая тендер на ремонт улицы имени М. Сайпилаева, ООО «Дорспецстрой», уже приступила к её реконструкции. Ремонтные роботы проводятся под руководством генерального директора ООО «Дорспецстрой» Гаджи Якубова. Идёт выравнивание, расширение полотна улицы.

Данная транспортная линия также будет покрыта бетоном. «Ремонтируемая по программе «Мой Дагестан – мои дороги» улица имени М. Сайпилаева была проблемной зоной в селе Новое Аргвани.

После ливневых дождей дорожное полотно смывалось селевыми потоками, данный участок автодороги был узким, из-за ямочности и разбитости улицы сохранялся риск для участников автомобильного движения и пешеходов», – отметил ведущий специалист по сбору первичных документов администрации МР «Гумбетовский район» Камиль Хайбулаев. Отметим, что в рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в 2020 году в Гумбетовском районе проведут капремонт внутрисельских дорог населённых пунктов на сумму 7 млн 602 тыс. 430 рублей.