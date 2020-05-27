Юсуп Умавов дал комментарий по законопроекту о налоговом режиме для самозанятых

Своей экспертной оценкой относительного введения нового закона поделился заведующий кафедрой «Коммерция и маркетинг» ДГУ Юсуп Умавов:

«Данный закон стал нашим, внутрирегиональным шагом к реализации важной и действительно полезной для самозанятых граждан федеральной инициативы - эксперимента по введению налога на профессиональный доход.

Прежде всего, следует отметить, что его принятие не означает введения каких-то новых налогов - такое мнение ошибочно. Речь идёт не о новом налоге, а о новом налоговом режиме, который существенно упростит для самозанятых и постановку на учёт, и в целом уплату налоговых сборов, их учёт и ведение отчетности для ФНС».

Эксперт уверен - многие дагестанские предприниматели с удовольствием бы вышли из «тени» и начали вести свой бизнес в пределах правового поля, однако такие сложные нюансы, как необходимость кассового аппарата, большие объемы бухгалтерской работы, представляющей собой бесконечную бумажную волокиту, откровенно говоря, «отпугивали» самозанятых:

«У них попросту нет ни времени, ни профессиональных навыков для ведения грамотной, отвечающей требованиям закона налоговой бухгалтерии и беготни по инстанциям, далеко не каждый из предпринимателей может позволить себе нанять профессионального бухгалтера. А самозанятым не придется приобретать кассовые аппараты и платить кучу разных взносов в страховые организации. Новый налоговый режим значительно упрощает весь этот процесс.

Кроме того, этот процесс максимально упрощен технически - уже функционирует специальное мобильное приложение, заменяющее по сути организацию бухгалтерского учета. Не нужно больше избегать налоговые и контрольно-надзорные органы или теряться в бесконечной цепи налогов и отчетности по ним», - подчеркнул он.

Умавов отметил, что налоговый режим для самозанятых позволит субъектам МСП легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем в наиболее простом и необременительном режиме:

«Более того, и это очень важно: при переходе на новый режим в 2020 году государство гарантирует не повышать ставку налогообложения, что крайне важно для бизнеса. При этом самозанятым нельзя забывать и об условиях перехода на принятый налоговый режим: доход от деятельности не более 2,4 млн рублей без найма работников. Однако я убеждён, что даже эти ограничения не умаляют роли налога на профессиональный доход в улучшении климата в сфере налогообложения и «обеления» в том числе и в крупных секторов экономики», - заключил эксперт.