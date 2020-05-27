Этот палаточный лагерь, так ждали жители Ботлихского района. Отделение реанимации, анестезиология, лаборатория. Госпиталь многопрофильный и лечить тут будут, в том числе пациентов с коронавирусом.
После осмотра Глава Дагестана заявил, госпиталь оборудован всем необходимым и по своим возможностям не уступает обычной больнице.
В Ботлихском районе с начала пандемии особо высокие показатели по числу выявленных случаев COVID-19 и двусторонней пневмонии. Тяжелобольных доставляли на вертолёте в Махачкалу. Теперь больше 70 военных медиков готовы оказывать населению квалифицированную помощь на месте.
Для пациентов в тяжелом состоянии в госпитале развёрнуто 100 коек. Кроме того, подготовлено ещё 350 мест для реабилитации больных.
Госпиталь состоит из 54 надувных модулей, объединенных между собой. Он оснащен полевой кухней, автопарком и даже небольшой электростанцией.
Соответствуют всем требованиям и реанимации, где установлено 18 аппаратов ИВЛ.
Точно такой же палаточный госпиталь был установлен в городе Буйнакске. Где уже начали принимать пациентов. Совсем скоро в регионе развернут еще три госпиталя. А это значит, что медпомощь для населения станет гораздо доступнее.