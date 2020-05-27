Владимир Васильев провел очередное выездное заседание Оперативного штаба в с.Ботлих Ботлихского района

Предваряя обсуждение самых актуальных тем для региона, Глава Дагестана поздравил коллег, вышедших на видеоконференцсвязь, со светлым праздником Ураза-байрам. Как отметил Владимир Васильев, это один из самых главных праздников, которому предшествует большой период добрых дел. «Все молились, думали о лучшем, о своем совершенствовании, помогали людям. В этом году нам всем Всевышний послал такое испытание, что мы особенно должны думать о том, как работать лучше и больше принести пользы людям», - подчеркнул он.

Глава региона поделился также своими мыслями по поводу развернутого в Ботлихе военно-полевого госпиталя, место дислокации которого руководитель республики посетил до начала ВКС. Он поблагодарил военных, которые, по поручению Президента страны, буквально в считанные дни разместили мобильные медицинские учреждения в регионе. Таких госпиталей сейчас два, несколькими днями ранее первый был развернут в Буйнакске.

«Для оказания помощи сюда прибыли врачи, средний и младший персонал. Спасибо им большое. Это плюс 350 мест, которые могут быть использованы для долечивания, реабилитации, работы с теми больными ковидом, которые не имеют симптомов, то есть с носителями этой инфекции. Можете себе представить, какой дополнительный высокотехнологичный медицинский потенциал появился в горных районах республики с созданием военно-полевых госпиталей. Тот самый «золотой» час, который так важен при тяжелых заболеваниях, будет обеспечиваться для большего числа пациентов. Это очень важно», - выразил уверенность Васильев.

Глава субъекта, отметив хорошее взаимодействие военных с главами муниципалитетов, призвал при этом руководителей МО учиться оперативно решать задачи. Армия, по его словам, это очень ярко демонстрирует: много интересных решений, технологий и четкая организация работы.

Отдельно остановился руководитель региона на работе в республике группы квалифицированных врачей: реаниматологов, эпидемиологов, пульмонологов, которые уже побывали в медицинских учреждениях Дербента, Махачкалы, Хасавюрта, Унцукульского, Тляратинского районов и продолжат свою работу. Заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко в Дагестане с 22 мая. Буквально вчера состоялась встреча Главы республики и с заместителем начальника управления эпидемиологического надзора Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Юлией Дёминой, которая подвела итоги, внеся, по словам Васильева, много полезных замечаний и предложений. Самое главное – республике была оказана практическая помощь. В том числе в работу включаются 2 передвижные лаборатории Роспотребнадзора. Только за счет одной из них количество проведенного тестирования увеличится на 500 проб. При этом важно, по словам Главы региона, использовать современные методики и практики для обучения местных специалистов, чтобы как можно быстрее развивать в республике высокотехнологичную помощь.

«Ситуация меняется. Военно-полевой госпиталь в Буйнакске уже принял первых пациентов. Количество коек у нас увеличивается: на сегодняшний день около 3 тысяч свободных мест.

Очень важно, чтобы мы сохранили тот потенциал, к которому мы приблизились в эти дни. Мы видим по объективным показателям, по индексу изоляции, что дагестанцы услышали призывы к необходимости соблюдать санитарные требования. И это дает результаты. Увеличился объем тестов: 24 мая их было 2145. Мы приближаемся к тем стандартам, на которые ориентируемся, а это около 3 тысяч исследований в сутки – цифра, которую поставил перед республикой Роспотребнадзор. Нужно понять, какие составляющие нам предстоит улучшить, чтобы выйти на этот показатель. Сегодня мы видим динамику и по поступлениям, и по выпискам из стационаров», - прокомментировал Владимир Васильев.

О санитарно-эпидемиологической ситуации в республике и мерах по расширению объемов проводимых диагностических исследований на новую коронавирусную инфекцию в своём выступлении рассказал руководитель Управления Роспотребнадзора по РД Николай Павлов.

По его словам, темп прироста числа заболеваний с начала инфекционного процесса снизился более, чем в 8 раз. По сравнению с предыдущей неделей отмечается определённая стабилизация в ряде районов

Говоря о проведении лабораторных исследований, он сообщил, что за истекшую неделю тестированием на COVID-19 охвачено 14132 гражданина республики, среднесуточное число исследований выросло по сравнению с предыдущей неделей в два раза. По итогам работы вчерашнего дня проведено 2612 исследований. Кроме того, наметилась тенденция по снижению заболеваемости внебольничной пневмонией – показатель снизился почти на 30%. Вместе с тем он перечислил ряд районов, в которых ситуация остаётся сложной.

Комментируя, Владимир Васильев отметил, что необходимо не только констатировать озабоченность, но и демонстрировать способность решать задачи на всех уровнях.

В свою очередь министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов доложил о проводимой работе в рамках исполнения Перечня поручений Президента РФ, данных на совещании 18 мая. Так, было озвучено, что в настоящее время имеются свободные койки, как в столице Дагестана, так и в других городах региона.

Что касается лекарственного обеспечения, на прошлой неделе получена часть препаратов, также завтра ожидается поставка очередной партии необходимых для лечения больных лекарств. Как отметил профильный министр, в Дагестане работает группа специалистов из федерального центра, которая с выездом на места оказывает помощь. Активно привлекаются и студенты медицинского вуза.

Заслушав информацию, Владимир Васильев поручил подготовить до конца дня информацию о том, какова потребность в тех или иных лекарствах, и дать список того, чего не хватает. Речь идёт также о расходных материалах, обеспеченности кадрами лабораторий и так далее.

В рамках мероприятия тему организации производства средств индивидуальной защиты (СИЗ), твердого и мягкого инвентаря для медицинских организаций республики на производственных мощностях Дагестана затронул вице-премьер региона Владимир Лемешко. В частности, он заверил, что дефицита СИЗ сегодня нет: аптечная сеть, аптечные склады и склады местных производителей заполнены.

«Что касается кислорода, потребность в республике сейчас перекрывается», – проинформировал он.

Министр по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий РД Нариман Казимагамедов остановился на теме проведения подразделениями МЧС России работы по санитарной обработке социально значимых объектов и мест, наиболее часто посещаемых населением в муниципальных районах и городских округах Дагестана. Так, в рамках исполнения поручения Президента РФ Владимира Путина в Дагестан прибыли и приступили к проведению работ по дезинфекции специалисты Ногинского, Донского и Волжского спасательных центров МЧС России общей численностью 200 человек и 40 единиц техники. Совместно с главами МО решены вопросы проживания и питания состава. В настоящее время работы проводятся в 11 муниципалитетах. Всего тремя группировками в республике в среднем обрабатывается до 350 тысяч квадратных метров. 20 мая проведена работа по дезинфекции на 673 объектах и территориях общей площадью около 1,5 млн квадратных метров, в том числе лечебные учреждения, административные здания, учреждения образования, культовые сооружения, авто- и железнодорожные вокзалы. 25 мая работы по Дербенту завершены, личный состав переброшен в одноименный район. Продолжая, министр добавил, что 27 мая планируется прибытие в Дагестан замминистра МЧС России генерал-полковника Павла Барышева с группой специалистов для инспектирования хода проведения работ по дезинфекции и проверки лагеря временного размещения граждан Азербайджана.

Затем о ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией в Буйнакске доложил и.о. главы городского округа Шамиль Исаев. Особое внимание он обратил на то, что начал работу военно-полевой госпиталь, который разгрузил медучреждения города.

В этой связи Владимир Васильев отметил, что военно-полевой госпиталь будет в регионе размещён временно и сейчас есть возможность обучать медицинские кадры, организовать переподготовку специалистов.

Обращаясь к главам ГО и МО, руководитель республики призвал их относиться по-хозяйски к своим территориям. Расточительство, по его словам, недопустимо ни в одной сфере.

И.о.главы Ботлихского района Руслан Гамзатов отметил резкий спад заболеваемости: «Загруженность по койко-местам у нас 50%. Резерв тоже имеется, в больнице можно развернуть без дополнительных усилий еще 35 коек».

Исполняющий обязанности главы района подчеркнул, что развернутый военный госпиталь большая помощь и обмен опытом: «Военные врачи у нас пользуются большим уважением, доверием среди населения. У нас многолетний опыт взаимодействия с военными в Ботлихе».

С информацией о ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией в муниципалитетах также выступили руководители городов Буйнакска, Хасавюрта, Дербента, Каспийска, Казбековского и Карабудахкентского районов. Они подробно доложили о ситуации в муниципалитетах, наличии СИЗ, медикаментов и койко-мест. Было отмечено, что проблем с этим нет, более того имеется необходимый резерв. Вместе с тем все главы МО выступили за то, чтобы продлить ограничительные меры до 1 июня.

Глава ботлихского района в свою очередь внес предложение предусмотреть поэтапное послабление режима, что позволило бы запустить работу ряда предприятий.

Владимир Васильев отметил, что такое возможно при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора, которые предваряют работу и запуск объектов.

В рамках ВКС Владимир Васильев обратил внимание участников заседания на вопрос по выплате страховых гарантий семьям медиков, умерших от коронавируса. Глава РД, в частности, поручил в кратчайшее время их осуществить. «Мы сейчас будем разбираться, и не надо дожидаться, пока придет прокуратура. Там суточный режим, создается комиссия, и немедленно производятся выплаты, деньги для этого есть», - заявил руководитель региона.

Артём Здунов в свою очередь призвал глав муниципальных образований взять этот вопрос на контроль. При этом премьер-министр предложил применить к республике в целом тот же подход, что и на предприятиях региона: «Мы разрешили работать отраслям, но не все вышли на работу, потому что не все получили разрешение от Роспотребнадзора. Не все использовали масочный режим, проводили дезинфекционные мероприятия, контролировали сотрудников, измеряя температуру. Но те, кто вышел на работу, осуществляя контроль, не допустили появления очаговой инфекции. Мы можем смягчить режим ограничения, но только при условии выполнения определенных правил. Тогда ситуация будет контролируемой», - выразил мнение Председатель Правительства республики.

Премьер-министр также затронул тему подготовки и обеспечения медицинскими кадрами трех новых больниц, которые будут в ближайшее время построены в разных зонах республики в составе многофункционального инфекционного центра. «Построят их очень быстро. Силы и средства развертываются оперативно: на каждом объекте около 300 человек, много техники. Мы запросили в Москве 450 новых штатных единиц, чтобы нам разрешили расширить штат Минздрава под эти госпитали. Но есть еще 1785 человек, о которых мы попросили под 119 новых бригад скорой медицинской помощи. Когда мы получим разрешение, нам надо будет укомплектовать эти штатные единицы. И заняться решением этого вопроса нужно уже сейчас. Подготовленных медиков у нас достаточно, судя по статистике», - сказал Здунов.

Кроме того, премьер-министр обратился к главам муниципалитетов с просьбой активнее работать в части взаимодействия по линии производства той или иной промышленной продукции для медицинской сферы: «Замминистра обороны Тимур Иванов, обсуждая строительство больниц, четко заявил, что стройматериалы и весь инвентарь по возможности будет закупаться в Дагестане. Обращаюсь к главам муниципалитетов, особенно к тем, на чьих территориях идет строительство, - максимально загрузите будущие госпитали своей продукцией. Я считаю, что оснащение новых больниц должно быть произведено за счет наших предприятий. Это основной принцип нашей работы», - подытожил Председатель Правительства.

В своём комментарии Глава Дагестана отметил, что несмотря на улучшения принимать решения о начале снятия ограничительных мер, нужно исходя из глубокой, детальной оценки того, что делается. Также нужно, по словам Владимира Васильева, просчитывать риски, например, насколько возрастёт поток людей в те или иные районы или города, если их полностью открыть. Не вызовет ли это новой волны заболевания.

В завершение мероприятия Глава Дагестана поблагодарил всех за работу, выразив надежду, что республика в скором времени заживёт привычной жизнью.