ЗАМАНА - В посёлке Ботлих в Дагестане полевой госпиталь будет готов принять первых пациентов 26 мая

В посёлке Ботлих в Дагестане полевой госпиталь будет готов принять первых пациентов 26 мая

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26 мая, 2020. Вторник 17:03
В посёлке Ботлих в Дагестане полевой госпиталь будет готов принять первых пациентов 26 мая

Военные медики Западного военного округа (ЗВО) возвели полевой многопрофильный госпиталь в поселке Ботлих в Дагестане. К концу дня 26 мая будет смонтировано медицинское оборудование, и госпиталь сможет принимать пациентов, сообщили во вторник в Минобороны России.

В посёлке Ботлих в Дагестане полевой госпиталь будет готов принять первых пациентов 26 мая
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"На следующем этапе в отделениях госпиталя будет установлено современное медицинское оборудование: это аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ и анализаторы крови. Планируется, что к исходу 26 мая госпиталь будет полностью готов к приему первых пациентов", - сообщили в военном ведомстве.

"В кратчайшие строки госпиталь будет развернут и начнет осуществлять прием личного состава", - приводят в Минобороны слова заместителя командующего танкового объединения по материально техническому обеспечению ЗВО полковника Олега Бузаева.

Сейчас военные развернули и подготовили к работе приемо-сортировочное отделение, отделение анестезиологии и реанимации, госпитальное, инфекционное, и санитарно-эпидемиологическое отделения полевого госпиталя, а также лабораторию для исследования и диагностики анализов и проб.

 

В понедельник военные медики завершили марш из подмосковного Алабина в Дагестан протяженностью более 1800 км и приступили к развертыванию полевого мобильного многопрофильного госпиталя на 100 коек в поселке Ботлих для помощи местному населению в борьбе с коронавирусной инфекцией. В составе прибывшего подразделения 135 военнослужащих, в том числе 72 медицинских специалиста и 42 единицы специальной военной техники.

 

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