Главы Махачкалы и Кизляра прокомментировали изданию "Дагестанская правда" проводимые мероприятия.

Салман Дадаев, глава Махачкалы: «По поручению Главы республики Владимира Васильева мероприятия проводятся в тесном взаимодействии с муниципалитетом города.

Усиленный комплекс мер по дезинфекции общественных пространств, общественного транспорта, магазинов, рынков, улиц, площадей, дворов, подъездов и территорий больниц осуществляется в ежедневном режиме в Махачкале с 20 марта, а задействование специалистов МЧС и их специализированной техники позволит нам усилить эффективность проводимых работ, а также существенно расширить количество обрабатываемых поверхностей.

Пока махачкалинцы дома будут праздновать в кругу семьи Ураза-байрам, мы сделаем все, чтобы очистить город от этой заразы.

От имени всех горожан хочу поблагодарить тех, кто пришел поддержать нас в непростое время. Здоровья и всех благ!», – заключил столичный градоначальник.

Александр Шувалов, глава Кизляра: «Сегодня уже третий день как по поручению Президента РФ Владимира Путина в Дагестане, в частности, в Кизляре работает специальный центр МЧС России, задействованы сотрудники Донского спасательного центра. К нам прибыло 30 человек и 5 единиц техники для дезинфекции города.

Дезинфекция началась с медицинских учреждений, после этого специалисты перешли на социальные объекты, общественные территории, и сейчас мероприятия продолжаются.

Работа ведется очень аккуратно и организованно. Хочется поблагодарить людей, которые на протяжении нескольких дней дарят нам чистоту и залог того, что заражений будет меньше.

Дезинфекция городских, придомовых территорий до этого проводилась силами ЖКХ, ФГУП «Дезинфекционист». ТСЖ и управляющие компании проводили дезинфекцию подъездов в домах, которые они обслуживают. Но помощь прибывших специалистов очень ценна. Они делают большую работу, которую мы будем в дальнейшее продолжать», – заверил Шувалов.