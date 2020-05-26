Представитель Роспотребнадзора РФ заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в Дагестане

Эпидемиологическая ситуация в Дагестане стала основной темой сегодняшней встречи Главы региона Владимира Васильева с заместителем начальника управления эпидемиологического надзора Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Юлией Деминой.

Ранее она во главе группы специалистов объехала все ПЦР-лаборатории республики, расположенные в городах Махачкала, Дербент и Буйнакск, а также обсерваторы в Магарамкентском районе.

По словам Юлии Деминой, ситуация в республике непростая, но в настоящий момент наблюдается стабилизация: существенно снижается темп прироста количества заболевших – более, чем в 9 раз. В начале развития ситуации темп прироста был 24%, а на прошлой неделе – 2,8%. Также она добавила, что эпидемиологический анализ показывает, что случаев заражения на сегодняшний день больше в районах, нежели в столице республики. В ряде муниципалитетов обстановка стабилизируется, в других сохраняется сложная ситуация.

Продолжая, представитель Роспотребнадзора РФ поделилась своими впечатлениями от посещения нескольких медицинских организаций, которые принимают больных с COVID-19. Так, было озвучено, что в каждом подобном учреждении должен быть эпидемиолог, который будет следить за соблюдением внутрибольничного режима.

Касаясь темы исследований, она добавила: «Лабораторий, которые функционируют для диагностики COVID-19, в республике 8. Работа организована нормально. Сейчас прибыл отряд специализированной противоэпидемической бригады Ставропольского противочумного института, они оказывают методическую помощь. Потому что люди, которые работают с COVID, подвергаются определённой опасности. Они часто не имеют навыков работы с особо опасными инфекциями. Отряд помогает, обучает. Очень важно сформировать базу в республике. У вас хорошие ресурсы. Объехав все лаборатории, я обратила внимание на то, что оборудования достаточно».

В этой связи Юлия Демина высказала возможность прикомандирования специалистов со всей республики, способных работать на этом оборудовании. Она уточнила, что на 1 прибор требуется 1 специалист и 2 лаборанта на пробоподготовки, в большой лаборатории - 3 лаборанта.

В разговоре с Главой республики Юлия Демина также выразила обеспокоенность возможным увеличением количества авиарейсов: «Сейчас, в частности, из Москвы идет 7 рейсов в день. В планах аэропорта, как мы знаем, увеличить эту цифру с 1 июня до 16 рейсов. Мы бы попросили подождать».

Владимир Васильев заверил, что международный аэропорт «Махачкала» будет осуществлять работу, строго следуя рекомендациям Роспотребнадзора.

Поблагодарив Роспотребнадзор РФ за проводимую работу и оказываемую поддержку, руководитель региона сообщил, что касательно граждан Азербайджана, находящихся на российско-азербайджанской границе в Магарамкентском районе, а также граждан России, возвращающихся в страну, осуществляются все необходимые шаги для поэтапного перехода ими границы.

В ходе мероприятия представитель Роспотребнадзора России констатировала, что, несмотря на масштабы пандемии, ведомству удалось мобилизовать имеющиеся ресурсы на борьбу с инфекцией.

На встрече также говорили о статистике заболеваемости пневмонией в Республике Дагестан. Например, в прошлом году в республике было зарегистрировано большое количество заболевших пневмонией и другими недугами, связанными с органами дыхания. Также отмечалось, что жители региона в целом подвержены заболеваниям органов дыхания в силу климатических условий. По мнению участников встречи, эту особенность региона следует подробно изучить.

Демина, выразив признательность за встречу, озвучила первоочередные меры, которые следует принять, в том числе - сформировать лабораторную сеть. Отмечалось также и то, что проблема пневмонии в республике действительно есть, что подтвердил и анализ данных с 2009 года. По словам представителя Роспотребнадзора, важным является вопрос расшифровки внебольничной пневмонии, потому что возбудители могут быть совершенно разными. Она предложила рассмотреть возможность принятия специальной региональной программы с учетом ситуации с пневмонией, которая наблюдается много лет.