ЗАМАНА - Ирина Трагира: ситуация с распространением коронавируса в Дагестане очень серьёзная

Ирина Трагира: ситуация с распространением коронавируса в Дагестане очень серьёзная

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25 мая, 2020. Понедельник 18:33
Ирина Трагира: ситуация с распространением коронавируса в Дагестане очень серьёзная

Федеральные врачи прибывшие  в Дагестан  20 мая уже побывали в медучреждениях Махачкалы, Дербента, Хасавюрта, Дахадаевского и Тляратинского районов. О проведенной работе рассказала врач Ирина Трагира,  которая  входит в состав группы. Так,  специалистами были проконсультированы все пациенты находящиеся в реанимационных отделениях.

Ирина Трагира: ситуация с распространением коронавируса в Дагестане очень серьёзная
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Она отметила, что  ситуация с распространением коронавируса в регионе очень серьёзная.

«Мы видим, что медучреждения  столкнулись с одномоментным массовым поступлением инфекционных больных.  Необходимо понимать, что в складывающейся ситуации могут возникать объективные сложности. Но мы также видим, что благодаря своевременно проведенным региональным Минздравом мероприятиям было развернуто достаточное количество коек для лечения пациентов. В настоящий момент районы обеспечены необходимым медицинским оборудованием, средствами индивидуальной защиты. Мы можем подтвердить хороший профессиональный уровень врачей, с которыми мы встречались и работали», — сообщила Трагира.

Но вместе с тем она подчеркнула, что  весь мир столкнулся с пандемией нового заболевания и подходы к его диагностике и  лечению постоянно меняются. В частности, буквально две недели назад  поменялась оценка заболеваемости COVID-19.

«Если раньше считалось, что COVID-19 может быть установлен только на основании положительных лабораторных исследований, то сейчас данное заболевание может быть подтверждено другими методами – клиническими и рентгенологическими. Видимо, это изменение оценки стало причиной того, что в СМИ появляются различные заявления о корректности и некорректности имеющихся в республики статистических данных по заболеванию. Благодаря самоотверженной работе медиков  удается обеспечить диагностикой и лечением  больных в достаточном объеме», —  отметила Ирина Трагира.

Напомним, в Дагестане с рабочим визитом находится заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. На совещании Джамалудином Гаджиибрагимовым он сообщил, что Минздрав России уже направил в республику необходимые медикаменты, используемые для лечения COVID-19. В ближайшее время потребность в них будет полностью удовлетворена.

 

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