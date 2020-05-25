Ирина Трагира: ситуация с распространением коронавируса в Дагестане очень серьёзная

Федеральные врачи прибывшие в Дагестан 20 мая уже побывали в медучреждениях Махачкалы, Дербента, Хасавюрта, Дахадаевского и Тляратинского районов. О проведенной работе рассказала врач Ирина Трагира , которая входит в состав группы. Так, специалистами были проконсультированы все пациенты находящиеся в реанимационных отделениях.

Она отметила, что ситуация с распространением коронавируса в регионе очень серьёзная.

«Мы видим, что медучреждения столкнулись с одномоментным массовым поступлением инфекционных больных. Необходимо понимать, что в складывающейся ситуации могут возникать объективные сложности. Но мы также видим, что благодаря своевременно проведенным региональным Минздравом мероприятиям было развернуто достаточное количество коек для лечения пациентов. В настоящий момент районы обеспечены необходимым медицинским оборудованием, средствами индивидуальной защиты. Мы можем подтвердить хороший профессиональный уровень врачей, с которыми мы встречались и работали», — сообщила Трагира.

Но вместе с тем она подчеркнула, что весь мир столкнулся с пандемией нового заболевания и подходы к его диагностике и лечению постоянно меняются. В частности, буквально две недели назад поменялась оценка заболеваемости COVID-19.

«Если раньше считалось, что COVID-19 может быть установлен только на основании положительных лабораторных исследований, то сейчас данное заболевание может быть подтверждено другими методами – клиническими и рентгенологическими. Видимо, это изменение оценки стало причиной того, что в СМИ появляются различные заявления о корректности и некорректности имеющихся в республики статистических данных по заболеванию. Благодаря самоотверженной работе медиков удается обеспечить диагностикой и лечением больных в достаточном объеме», — отметила Ирина Трагира.

Напомним, в Дагестане с рабочим визитом находится заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. На совещании Джамалудином Гаджиибрагимовым он сообщил, что Минздрав России уже направил в республику необходимые медикаменты, используемые для лечения COVID-19. В ближайшее время потребность в них будет полностью удовлетворена.